A proposta de um engenheiro francês é por colocar uma espécie de acrílico a separar os lugares a bordo.

"Plano B". O "acrílico" que pode garantir a distância a bordo de um avião

A proposta de um engenheiro francês é por colocar uma espécie de acrílico a separar os lugares a bordo.

Com a maior parte dos aviões em terra por causa da pandemia, as incertezas sobre as medidas que devem ser tomadas a bordo multiplicam-se ao mesmo ritmo que as soluções dos técnicos e das próprias companhias. Uma das ideias mais recentes nasceu em França. A proposta do engenheiro aeronáutico Florian Barjot passa por colocar uma espécie de acrílico a separar os lugares a bordo.

Top story: PlanBay airplane seat design would help you socially distance | CNN Travel https://t.co/WFRQR83y1Z, see more https://t.co/drnTcGTmlH — Personal Edition (@Personal_editio) May 12, 2020

O kit removível de baixo custo chama-se PlanBay, numa alusão a Plano B e foi desenhado para poder ser adicionado ao banco do meio. O painel de limpeza relativamente rápida protege inclusivamente a parte de trás dos assentos. À CNN, o engenheiro francês explica que esta opção é a ideal para fazer face às imposições de saúde "temporárias". A estrutura permite salvaguardar distâncias e elimina risco de contacto com eventuais gotículas expelidas pela fala, tosse ou espirro.

Para já, a única recomendação oficial das autoridades de saúde e da International Air Transport Association é o uso obrigatório de máscara. Apesar de várias companhias estarem a equacionar deixar um lugar livre entre cada passageiro, a IATA já se manifestou contra a opção que pode duplicar o preço dos voos.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.