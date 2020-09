Cientistas em todo mundo estão numa corrida contra o tempo para conseguir identificar novas espécies de plantas e fungos para que possam ser estudadas e preservadas.

Sociedade 8 min.

Planeta. Duas em cada cinco espécies vegetais estão em risco de extinção

Ana B. Carvalho Cientistas em todo mundo estão numa corrida contra o tempo para conseguir identificar novas espécies de plantas e fungos para que possam ser estudadas e preservadas.

Duas em cada cinco espécies vegetais do mundo estão em risco de extinção em resultado da destruição do mundo natural. Esta é uma das principais conclusões do relatório anual do projeto "Estado das Plantas e Fungos do Mundo" da fundação Kew que fornece avaliações do conhecimento científico atual sobre a diversidade de plantas e fungos na Terra, bem como as ameaças globais que enfrentam e quais as políticas existentes para as salvaguardar.

Produzido por um simpósio científico internacional de 210 cientistas de 97 instituições em 42 países, este é um trabalho anual de análise em profundidade sobre a forma como podemos proteger e utilizar de forma sustentável as plantas e fungos do mundo em benefício das pessoas e do planeta.

"Sempre que perdemos uma espécie, perdemos uma oportunidade para a humanidade", escreveu Alexandre Antonelli, director de ciência no Royal Botanical Gardens (RBG), Kew, no Reino Unido. "Estamos a perder uma corrida contra o tempo, pois provavelmente estamos a perder espécies mais depressa do que podemos encontrar e nomeá-las".



A ONU revelou na semana passada que os governos do mundo não conseguiram atingir um único objectivo para travar as perdas de biodiversidade na última década.

Após admitir falha, mais de 60 países assumem novo compromisso pela biodiversidade Relatórios recentes das Nações Unidas revelaram que os países não demonstraram preocupação em não atingir as 20 metas a que se propuseram em 2010 para travar a perda da natureza.

Os investigadores basearam a sua avaliação da proporção de espécies ameaçadas de extinção na Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza. No entanto, nem todas as espécies estão proporcionalmente representadas nessa lista e apenas uma pequena fracção das 350.000 espécies de plantas conhecidas foi avaliada. Fator que levou os cientistas utilizaram técnicas estatísticas para se ajustarem a tendências nos dados, tais como a falta de trabalho de campo em algumas regiões. Utilizaram também a inteligência artificial para avaliar áreas pouco conhecidas.

"Temos agora abordagens de AI que são até 90% precisas", escreveu Eimear Nic Lughadha, um líder sénior de investigação na RBG Kew. "Estas são suficientemente boas para dizer: esta área tem muitas espécies que não foram avaliadas mas que estão quase certamente ameaçadas". Em 2019, Nic Lughadha relatou que 571 espécies tinham sido exterminadas desde 1750, embora o número real fosse provavelmente muito mais elevado.

O relatório sobre o Estado das Plantas em 2016 encontrou uma em cada cinco espécies ameaçadas, mas a nova análise revela o risco real de ser muito mais elevado. A principal causa das perdas de plantas é a destruição do habitat selvagem para criar terras agrícolas.

A colheita excessiva de plantas selvagens, a construção, as espécies invasoras, a poluição e, cada vez mais, a crise climática são também importantes causas de perdas.

Milhares de milhões de pessoas dependem de medicamentos à base de plantas como fonte primária de cuidados de saúde, mas o relatório concluiu que 723 espécies utilizadas como tratamentos estão ameaçadas. Estas incluem um tipo de trombeta de anjo vermelho na América do Sul utilizada para doenças circulatórias que se encontra agora extinta na natureza e uma planta de jarro indiana tradicionalmente utilizada para doenças de pele.

John Halley, Professor de Ecologia Universidade de Ioannina na Grécia e investigador neste projeto pede que se imagine um cenário onde um desastre repentino destrói 90% de uma floresta."Enquanto algumas plantas serão imediatamente extintas localmente, a maioria das espécies ainda irá existir nos 10% que restam. No entanto, a área reduzida significa que algumas, especialmente espécies que, de qualquer forma, eram raras, serão agora permanentemente expostas a níveis de população perigosamente baixos. Assim, uma proporção da população de plantas que podemos ver crescer agora, e que podemos pensar que são estão ameaçadas estão, de facto, num jogo de roleta russa contra a ambiente para passar de uma geração para a seguinte. A extinção é adiada mas não evitada", escreve.

Vespa asiática detetada pela primeira vez no Luxemburgo Governo pede que sejam comunicados todos os avistamentos destas vespas, caracterizadas por terem patas amarelas e um corpo de grandes dimensões e mais escuro que o das restantes espécies.

O relatório também constata que os níveis atuais da apicultura em cidades como Londres estão a ameaçar as abelhas selvagens, uma vez que não há néctar e pólen suficientes para suportar o número de colmeias e as abelhas de cativeiro estão a ultrapassar as abelhas selvagens nessa corrida.

Terra: Uma arca do tesouro

No campo das boas notícias, mais de 3000 espécies de plantas e fungos foram identificadas pela primeira vez em 2019. O grande desafio, porém, é que muitas delas já se encontram em perigo de extinção. As plantas e os fungos sustentam a vida na Terra e por isso os cientistas afirmam estar numa corrida contra o tempo para encontrar e identificar espécies antes que estas desapareçam.

Em causa está a possibilidade destas espécies serem valiosas não só como alimentos, medicamentos ou fibras, mas também como importantes atores nos ecossistemas, podendo usufruir papeis fundamentais nos seus habitats, tais como ajudar a circulação de nutrientes.

Segundo os cientistas, não é possível avaliar quão ameaçada uma espécie é até sabermos que ela existe. "É isso que faz da localização, descrição e identificação das espécies uma tarefa crítica", escrevem.

"As pessoas pensam muitas vezes que todas as espécies foram localizadas e classificadas, mas não é o caso", escreve no relatório Martin Cheek, Líder Sénior de Investigação na equipa Kew de África e Madagáscar. "Há ainda um vasto número de espécies neste planeta de que nada sabemos e que nem sequer temos nomes para". Segundo o especialista, uma vez identificada uma espécie, o próximo passo é descobrir quais são as suas potenciais utilizações, e se é uma prioridade para a conservação.

"Não conseguiríamos sobreviver sem plantas e fungos. Toda a vida depende delas e está realmente na hora de abrir a arca do tesouro", escreveu Alexandre Antonelli, director de ciência no Royal Botanical Gardens, Kew, no Reino Unido.

Muitas das plantas identificadas em 2019 têm o potencial para fornecer novas bebidas ou alimentos.

O relatório Estado das Plantas e Fungos do Mundo é o resultado de um trabalho de colaboração de 210 cientistas em 97 instituições de 42 países. Fundação Kew

Do sudeste asiático e da China chegaram 30 espécies anteriormente anónimas de Camellia, o género ao qual o chá-da-índia e muitos arbustos de flores ornamentais pertencem. Entretanto, seis espécies de Allium, o género que inclui alho, cebola, alho-porro e cebolinho, foram encontrados pela primeira vez por cientistas na Turquia. Na Califórnia descobriram-se dez novos "parentes" de espinafres do género Chenopodium e no Brasil indentificaram novos parentes selvagens da mandioca (Manihot esculenta). Também anteriormente desconhecidos pela ciência, estavam os parentes selvagens de inhames (Dioscorea) e batata-doce (Ipomoea).

As novas plantas médicas incluíam uma espécie de azevinho do mar no Texas, cujos parentes podem tratar inflamações, uma espécie de Artemisa antimalária no Tibete e três variedades de Onagra (Onagraceae).

"Apenas 7% das plantas [conhecidas] têm utilizações documentadas como medicamentos e, portanto, as plantas e fungos do mundo permanecem em grande parte inexploradas como fontes potenciais de novos medicamentos", escreveu Melanie-Jayne Howes, uma das cientistas líderes desta investigação. "Portanto, é absolutamente crítico que protejamos melhor a biodiversidade para estarmos mais bem preparados para os desafios emergentes ao nosso planeta e à nossa saúde".

Monique Simmons, que investiga os usos das plantas e dos fungos na RBG Kew, disse que a natureza era um local chave para procurar tratamentos para os coronavírus e outras doenças com potencial pandémico: "Tenho a certeza absoluta de que algumas das pistas para a próxima geração de medicamentos nesta área virão de plantas e fungos".

O relatório também destacou o número muito pequeno de espécies de plantas de que a humanidade depende para a alimentação. Isto torna os abastecimentos vulneráveis às mudanças climáticas e a novas doenças, especialmente com a população mundial que deverá aumentar para 10 mil milhões até 2050.

Metade da população mundial depende do arroz, milho e trigo e apenas 15 plantas fornecem 90% de todas as calorias. "A boa notícia é que temos mais de 7000 espécies de plantas comestíveis que poderíamos utilizar no futuro para realmente assegurar o nosso sistema alimentar", disse Tiziana Ulian, líder sénior de investigação na RBG Kew. Estas espécies são todas nutritivas, robustas, com baixo risco de extinção, e têm um historial de serem utilizadas como alimentos locais, mas apenas 6% são cultivadas a uma escala significativa.

Os potenciais alimentos futuros incluem o feijão morama, uma leguminosa sul-africana tolerante à seca que sabe a castanha de caju quando torrada, e uma espécie de fruto pandano que cresce desde o Havai até às Filipinas.

"Os milhares de espécies de plantas negligenciadas são a linha da vida de milhões de pessoas na Terra atormentadas pelas alterações climáticas sem precedentes, pela insegurança alimentar e nutricional generalizada, e pela pobreza", disse Stefano Padulosi, um cientista sénior da Aliança Internacional para a Biodiversidade.

"O aproveitamento deste cabaz de recursos inexplorados para tornar os sistemas de produção alimentar mais diversificados e resilientes à mudança deveria ser o nosso dever moral", completou.

O relatório "Estado das Plantas e Fungos do Mundo" é lançado anualmente desde 2016.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.