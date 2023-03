A burgomestre espera que até julho o sistema de videovigilância seja instalado na Hamilius, place Aldringen e avenue Monterey.

Place Hamilius. 24 câmaras de vigilância para aumentar segurança

Redação A burgomestre espera que até julho o sistema de videovigilância seja instalado na Hamilius, place Aldringen e avenue Monterey.

A insegurança está a aumentar nas ruas da capital, com os assaltos a serem mais frequentes. Ainda na segunda-feira dois jovens foram agredidos e assaltados por dois grupos de delinquentes menores de idade, tendo uma das vítimas ficado ferida.

Para a burgomestre Lydie Polfer são razões de sobra para voltar a instalar o mais rápido possível o sistema de videovigilância na Place Hamilius e em redor, na place Aldringen e avenue Monterey.

Ao todo serão 24 câmaras a colocar nestes locais para prevenir e aumentar a segurança nas ruas. Por isso, na próxima segunda-feira, dia 27, irá ser divulgada uma posição formal do município. Mas, Lydie Polfer já fez saber que é totalmente favorável a esta medida. "Somos a favor e insistimos que estas câmaras sejam novamente instaladas" nestes locais, declarou a burgomestre na conferência de imprensa de quarta-feira, citada pelo Virgule.

Até "julho, início do verão", a autarquia espera que todas as câmaras sejam instaladas, cabendo ao Ministério da Segurança Interna essa instalação e quem as monitoriza é a polícia, vincou a burgomestre.

Para Lydie Polfer, este sistema de videovigilância pode "ter um efeito preventivo", evitar assaltos e violência e, no caso de haver algum delito, as câmaras permitem identificar "mais rapidamente os agressores e simplificar o trabalho da polícia", referiu.

A place Hamilius já teve este sistema de videovigilância que foi retirado durante as obras de requalificação e da extensão da linha do elétrico. Depois das obras, o ministério da segurança Interna não renovou as autorizações para a instalação da videovigilância. Agora o município espera que tal seja concedido para aumentar a segurança desta zona nevrálgica da cidade.

