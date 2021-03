Na presença da Burgomestre Lydie Polfer e do Ministro da Mobilidade François Bausch, 18 plátanos foram transplantados na Place de Paris nesta segunda-feira.

Place de Paris a caminho de uma paisagem mais verde

Na presença da burgomestre da cidade do Luxemburgo Lydie Polfer e do Ministro da Mobilidade François Bausch, 18 plátanos foram transplantados na Place de Paris, nesta segunda-feira, dia 1.

Este é o toque final na requalificação desta praça da capital. Desde 13 de dezembro de 2020, a Place de Paris é uma das quatro novas paradas do tram que circula entre a principal estação ferroviária e Kirchberg.

Os plátanos foram plantados com guindastes em contentores específicos. Tudo para evitar que suas raízes destruam o trabalho realizado antes, uma vez que as árvores que estavam antes danificaram as redes subterrâneas, incluindo canos de água e cabos de força.



