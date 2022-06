Relatórios de inspeção falam em "bolor", "ferrugem", "teias de traça" e "sujidade acumulada".

Pizzas contaminadas. Nestlé já tinha sido avisada sobre falta de higiene em fábrica

A agência francesa de controlo de fraudes (Répression des fraudes, em francês) tinha assinalado "falhas" na higiene da fábrica da Buitoni em Caudry, no norte de França, desde 2012, e enviou um "aviso" à Nestlé em 2020 pedindo-lhe que resolvesse os problemas da unidade de produção que tem estado no centro de um recente escândalo sanitário. A informação é avançada de acordo com relatórios obtidos pela AFP na quarta-feira, que confirmam informações do site Disclose.



Nos relatórios de inspeção datados de 2012, 2014 e 2020, agentes da Direção Departamental de Proteção da População (DDPP) do Norte adstritos à Direção-Geral da Concorrência, Consumo e Controlo de Fraudes (DGCCRF), detetaram anomalias na manutenção e limpeza de várias divisões da fábrica de pizzas congeladas.

"Bolor" e "ferrugem" detetados pela inspeção em 2014

Em 2012, o DDPP já notava, entre outras coisas, "teias de traça em vários lugares". Em 2014, encontrou "bolor" e "ferrugem".

Anos mais tarde, em setembro de 2020, o teto da padaria foi considerado "sujo", com "algumas teias de aranha". Além disso, a tinta estava "lascada ou em falta em alguns sítios" e o equipamento foi descrito como "gorduroso e oleoso". Na sala de recheios, a conduta de ventilação estava "imunda" com "sujidade acumulada". As grelhas do exaustor estavam "sujas".

No final, os inspetores emitiram um "aviso" ao gigante suíço agroalimentar, confirmou um porta-voz da DGCCRF à AFP.

"A empresa terá de pôr em prática um plano de ação para cumprir e resolver as questões de higiene que foram identificadas", referiu. "Houve um seguimento em março de 2021 e na sua maioria o plano de ação foi implementado e as medidas corretivas foram tomadas pela fábrica".

Condições voltaram a deteriorar-se em março de 2022

Estes dois controlos tinham sido anunciados com 48 horas de antecedência à direção da fábrica devido ao teletrabalho ligado à crise sanitária, segundo a DGCCRF.

Mas em março de 2022, quando os inspetores regressaram "no contexto do alerta [de contaminação das pizzas Buitoni com a bactéria E.Coli]", notaram "uma deterioração muito clara das condições de higiene" em comparação com setembro de 2020 e março de 2021.

A 18 de março, a Nestlé fechou duas linhas de produção de pizzas. A autarquia da região do Norte emitiu uma ordem de proibição de atividade a 1 de abril, após as autoridades sanitárias terem anunciado que tinham estabelecido uma ligação entre o consumo de pizzas Fraîch'Up e vários casos graves de contaminação por E.Coli.

Está em curso uma investigação judicial em Paris, nomeadamente por homicídio involuntário e lesões involuntárias. Contactada pela AFP, a Nestlé não respondeu no imediato a um pedido de reação.

