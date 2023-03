A decisão foi anunciada esta quinta-feira, um ano após o escândalo sanitário das pizzas Fraîch'Up.

Pizzas contaminadas. Fábrica da Buitoni encerrada em França

A decisão foi anunciada esta quinta-feira, um ano após o escândalo sanitário das pizzas Fraîch'Up.

Um ano após o caso das pizzas contaminadas, a Nestlé anunciou esta quinta-feira o encerramento definitivo da fábrica da Buitoni em Caudry, no norte de França, implicada no escândalo. Mas garante não despedir os 140 funcionários antes de janeiro de 2024, altura em que espera entregar as instalações a um novo dono.

"Nenhum despedimento será notificado antes de 31 de dezembro de 2023", referiu o grupo num comunicado enviado à AFP. A Nestlé "compromete-se em paralelo a lançar um processo para encontrar uma solução de aquisição sólida e sustentável para a fábrica" e a oferecer aos trabalhadores "uma oportunidade de reafetação interna".

"É um desastre", reagiu Didier Fontaine, operador de empilhador há 10 anos, em frente à fábrica.

O destino da fábrica, cuja atividade tinha sido suspensa desde o início de março devido, segundo a Nestlé, a uma queda nas vendas, foi revelado aos sindicatos durante uma reunião. A decisão deverá ser anunciada pela direção aos cerca de 140 trabalhadores (excluindo os trabalhadores temporários), que foram convocados às 11h15, de acordo com uma fonte sindical.

Cartazes de protesto dos 140 trabalhadores contra a decisão do grupo. Foto: François Lo Presti/AFP

A unidade industrial, em funcionamento desde 1982, esteve no centro do escândalo alimentar relacionado com as pizzas congeladas da gama Fraîch'Up, contaminadas com a bactéria E.Coli, que terá causado a morte de duas crianças e a intoxicação alimentar de dezenas de outras.

Uma investigação judicial está em curso desde maio passado em Paris por homicídio involuntário no caso de duas vítimas e ferimentos involuntários de outras 14, segundo uma fonte judicial.

Contaminação da farinha e falta de limpeza

A Nestlé assinala "contaminação da farinha" como a explicação "mais provável" para a presença da bactéria nas suas pizzas.

Mas são mencionadas outras causas, tais como "a presença de roedores" e a "falta de manutenção e limpeza das áreas de produção" da fábrica, apontadas pelas inspeções sanitárias, de acordo com a prefeitura.

O caso remonta a fevereiro de 2022, altura em que a Saúde Pública Francesa (SPF) e a Direção de Repressão das Fraudes (DGCCRF) foram alertadas para um recrudescimento em casos de insuficiência renal em crianças, ligada à contaminação por E. coli.

A 18 de março, a Nestlé retirou as suas pizzas da prateleira e suspendeu a produção. A comuna de Caudry proibiu imediatamente toda a atividade da fábrica, uma vez que as autoridades de saúde estabeleceram uma ligação entre o consumo das pizzas e vários casos graves de contaminação.

A fábrica foi parcialmente reaberta em meados de dezembro, após um encerramento de nove meses, antes da suspensão decretada em março.

Para além dos trabalhadores, políticos e residentes mobilizaram-se nos últimos dias para defender a fábrica, que continua a ser a segunda maior geradora de emprego local depois da L'Oréal.

Os trabalhadores cobriram os portões com cruzes onde inscreveram os seus nomes e datas do início e fim do emprego na fábrica Foto: François Lo Presti/AFP

"Encontrar trabalho nesta zona é complicado"

"O processo de encontrar um novo negócio" será "a prioridade durante os próximos meses, bem como o diálogo social sobre o projeto de cessação de atividade", insiste a Nestlé no seu comunicado de imprensa.

"Lamento que a Nestlé não tenha encontrado uma solução", mas isto não é "o fim da história" para esta fábrica, declarou à AFP o ministro delegado para a indústria, Roland Lescure.

"A Nestlé está empenhada em encontrar um comprador, considero que existe uma obrigação de resultado", sublinhou. O grupo anunciou igualmente uma contribuição excecional de 3 milhões de euros a favor do emprego na região de Cambraisis, duplicando a contribuição prometida pelo Estado, acrescentou.

Uma centena de funcionários reuniu-se ao início da manhã em frente da fábrica, cujos portões foram cobertos com cruzes negras com o nome de cada um, a sua data de início no emprego e 30 de março de 2023 como um fim simbólico. Uma faixa à entrada dizia: "Nestlé satisfeita, empregados sobrecarregados".

"Dormimos muito mal, temos pesadelos, estamos preocupados", lamentou o trabalhador Christophe Dumez, antes da reunião com a Nestlé. "Foi o meu primeiro emprego fora do exército. Tenho quase 50 anos, não é a idade ideal [para encontrar outro]".

"Encontrar trabalho nesta zona é complicado", concordou Stéphane Derammelaere, delegado da Força Operária (FO), referindo-se aos muitos empregados com mais de 50 anos e casais onde ambos os membros trabalham na Buitoni.

"E consegue imaginar ver num CV, 'Nestlé Buitoni'?", atira. "A reputação da fábrica não vai ajudar, quando os empregados não têm nada a ver com isto."

