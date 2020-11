Apesar da covid-19, as piscinas continuam abertas no Luxemburgo e a natação é um dos desportos com luz verde para prosseguir, mas com mais restrições.

Piscinas abertas. Natação continua mas com mais restrições

Uma delas diz respeito à redução do número de nadadores por pista, que passou de oito para quatro. Citado pelo L’Essentiel, o presidente da Federação Luxemburguesa de Natação e Salvamento (FLNS), Marco Stracchiotti, saudou o facto de "o Governo ter compreendido que os desportos não podem ser todos tratados da mesma forma", acrescentando ainda que nenhum dos seus 3.000 membros foi infetado no âmbito da modalidade.

Quanto às regras em vigor nas piscinas, a recomendação da federação é que, se possível, se evite usar os duches, vestiários e secadores. Já o uso de máscara é obrigatório até entrar na água e logo depois de sair da água.As competições de natação podem então continuar, mas estão limitadas a 100 participantes. O presidente da FLNS lamenta, no entanto, a 'regra dos quatro', que impede a realização de partidas de pólo aquático, modalidade que opõe sete jogadores contra outros sete.



