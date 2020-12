Esta história tem tudo: sexo e drogas, poder e mentiras, drama e comédia, e até algum sangue. A opinião semanal de Hugo Guedes.

Opinião Sociedade 3 min.

Pimentão na língua

Hugo GUEDES PINTO Esta história tem tudo: sexo e drogas, poder e mentiras, drama e comédia, e até algum sangue.

Na sua cozinha – a mais entusiasmante da Europa Central – os húngaros realçam o sabor de pratos como o gulache utilizando de forma abundante o condimento paprika, um pimentão vermelho moído que permaneceu como vestígio da presença otomana em Budapeste. O que poucos húngaros conhecem é a história anterior: cultivado na América Central, aquele pimentão foi trazido para a Europa por navegadores e comerciantes portugueses, e até hoje continuamos a polvilhar colorau nos mais deliciosos enchidos e presuntos.



Não era de colorau nem de coentros a pastilha encontrada na semana passada dentro da mochila do político József Szájer; era sim de ecstasy, uma poderosa droga afrodisíaca. Szájer afirmou que não fazia ideia como a pastilha tido ido parar à sua posse, mas não é que há acasos felizes? Nessa noite o húngaro estava entretido em uma orgia com 25 homens e, para um quase sexagenário, um afrodisíacozinho perdido na mochila vem mesmo a calhar, não vá o diabo tecê-las e a energia começar a afrouxar. Faltou foi mais tempo, pois o barulho da decadente festa era tanto que acabou por alertar os vizinhos, e a polícia irrompeu pelo apartamento da rue des Pierres (zona de bares gay e onde é fácil obter estupefacientes), identificando e multando todos os presentes por atentado óbvio às restrições anti-covid. Compreensivelmente desgostoso com tão abrupta mudança de ambiente festivo, Szájer escapou por uma janela e tentou fugir às autoridades descendo a fachada do prédio por uma calha de escoamento.

Este enredo tem sexo e drogas, poder e mentiras – porque Szájer escreveu no seu iPad a maior parte da Constituição húngara, incluindo a parte que afirma "a base da família é o casamento, definido como união sacramental entre um homem e uma mulher". Também há aqui drama (o enquadramento de pandemia mortífera), comédia (sobretudo na fuga de um homem de longas barbas por uma calha de escoamento), e nem falta uma pitada de sangue, pois o ex-deputado europeu feriu-se nas mãos depois de tanta fricção na calha. Ou seja, uma notícia tão irresistível que correu o mundo todo. Todo? Não. Na Hungria, um país parceiro da construção europeia e berço de grandes compositores e escritores, a Propaganda matou a Verdade. Quem quisesse conhecer esta história teria de usar a internet e saber línguas estrangeiras, pois o governo controla toda e qualquer voz privada ou pública e silenciou o embaraço ao melhor estilo estalinista (ou, para usar uma referência ideológica que lhes é mais próxima, goebbeliano).

No dia em que a notícia rebentou, o sítio web da televisão pública húngara abria com o seguinte título: "Nunca os húngaros estiveram tão contentes com um primeiro-ministro como hoje em dia!" Os jornais, rádios e TVs privadas, todos agrupados numa "fundação" sob controlo de um membro do partido no poder, só noticiaram a parte do pedido de desculpas de Szájer à sua esposa de 37 anos – e "por estar numa festa caseira em Bruxelas", como se o problema fosse ter estado a rezar e a trinchar o peru de Acção de Graças à volta de uma mesa com cinco pessoas em vez de quatro.

São estes hipócritas repressores – repressores de minorias, de imigrantes, de consumidores de drogas, de oposicionistas – que, receosos que aperte o controlo sobre a aplicação dos fundos europeus (o que os torna mais difíceis de desviar para os próprios bolsos e mochilas), bloqueiam o orçamento da UE, tão necessário para a recuperação das nossas empresas e empregos pós-pandemia. Para eles, e para os pseudo-jornalistas que difundem mentiras e propaganda dos aprendizes de ditadores, só desejo pimentão na língua.

(Este autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico).

Hugo Guedes, na floresta da grande cidade A mudança para o Luxemburgo foi feita aos 21 anos – e logo de comboio, para apimentar a aventura. Ato contínuo começou a escrever na imprensa, sobretudo sobre desporto e viagens, paixões que cultiva com mais fervor que a gestão de empresas que seguiu na universidade do Porto. Agora vive em Bruxelas, onde tenta conciliar a floresta e a grande cidade. Escreve às terças-feiras.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.