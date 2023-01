Casos de gripe, de bronquiolite e decovid-19 provocaram uma situação muito tensa nos hospitais do Luxemburgo durante o mês de dezembro.

Pico da gripe no Luxemburgo atingido antes do Natal

O pico de casos de gripe sazonal foi atingido antes do Natal, com cerca 2.500 casos. Desde então o número de novos casos tem diminuído, de acordo com o Diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, em declarações à RTL.

O perito alerta, no entanto, que esta descida de casos coincidiu com o encerramento das escolas, com as férias coletivas e co, o facto de muitas pessoas ficarem em casa nessa altura. Por isso, as autoridades da Saúde estão atentas à evolução da situação, nomeadamente com o desencadeamento de uma segunda vaga de gripe.

Relativamente à covid-19, Jean-Claude Schmit frisa que nestes meses de janeiro e fevereiro é preciso voltar a normalizar a situação nos hospitais, abolindo o espaço dedicado à ‘covid’ nas urgências. A introdução dessa exceção nos hospitais fez com que o tempo de espera nas urgências, durante as festas de fim de ano, fossem muito longos.

