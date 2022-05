Foram denunciados casos de sete mulheres que participaram recentemente numa festa em Rouvroy, na província belga de Luxemburgo.

Picadas "misteriosas" em festas também já são investigadas na Bélgica

Tiago RODRIGUES Depois de vários relatos em França, também a justiça belga abriu, na terça-feira, uma investigação sobre suspeitas de administração de drogas, nomeadamente por injeção. Foram denunciados casos de sete mulheres até à data.

As misteriosas picadas em bares e discotecas que estão a gerar um clima de "psicose" em França chegaram recentemente à Bélgica.

A polícia belga recebeu queixas de sete mulheres, incluindo quatro menores, que participaram numa festa organizada no passado sábado à noite pelo Club des Jeunes (CDJ) em Dampicourt, uma aldeia na província do Luxemburgo, perto da fronteira francesa, informou o Ministério Público de Arlon.

"Os relatórios da polícia foram enviados ao Ministério Público na terça-feira e foi aberto um inquérito judicial para verificar estas alegações", disse Anne-Sophie Guilmot, porta-voz do Ministério Público, à AFP.

Algumas das mulheres disseram ter encontrado "um vestígio no seu corpo no dia seguinte à festa que poderia ser uma marca de perfuração", disse Guilmot. Pelo menos uma outra descreveu uma mancha suspeita na sua bebida que parecia de "um comprimido que caiu para o copo".



"Algumas foram para o hospital, por isso haverá certamente análises de sangue ou urina" para completar a investigação, acrescentou a responsável.

"Náuseas e tonturas". Picadas misteriosas em discotecas causam preocupação em França Desde o início de abril foram registados cerca de 60 incidentes em discotecas em França. Por enquanto, o Luxemburgo não tem registo destes casos.

Nesta fase, não foram identificados quaisquer suspeitos e não foram identificadas drogas ou substâncias proibidas, de acordo com o Ministério Público, que se referiu a "dois modus operandi" suspeitos pelas vítimas.

De acordo com a estação de rádio e televisão em língua francesa RTBF, as vítimas também relataram sentir vários sintomas como tonturas, dores de cabeça, náuseas e perda de memória.

Dezenas de casos em França, mas nenhum no Luxemburgo

Em França, um clima de "psicose" instalou-se no mundo da vida noturna após dezenas de testemunhos, em várias regiões do país, evocando agressões através de picadas misteriosas que causaram suor, náuseas, vertigens e até vómitos.

Cerca de 60 incidentes semelhantes em discotecas foram comunicados à polícia (em zonas urbanas) desde o início de abril, informou uma fonte policial à AFP. O ato de picar não é necessariamente seguido de uma agressão sexual.

Em Nantes, no Oeste de França, o Ministério Público registou 45 incidentes em dois meses e meio. Foram efetuadas análises toxicológicas para ver se a substância administrada era a mesma.

Ao Contacto, o Ministério da Saúde luxemburguês disse que "por enquanto nada se sabe" sobre casos deste género no país. A Horesca, a federação que representa a hotelaria e a restauração no Grão-Ducado, afirmou que "este é um fenómeno que já existe há muito tempo em Inglaterra", mas que ainda não ouviu falar disso no Luxemburgo "até agora".

(Com AFP)

