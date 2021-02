O ensaio clínico vai contar com quatro mil voluntárias grávidas com mais de 18 anos, de todo o mundo.

Pfizer testa vacina contra a covid-19 em grávidas

O ensaio clínico vai contar com quatro mil voluntárias grávidas com mais de 18 anos, de todo o mundo.

De uma forma geral, as grávidas foram excluídas dos estudos sobre as vacinas contra a covid-19 porque não há dados suficientes que garantam com toda a certeza a sua segurança e da criança.

A Pfizer e BioNTech anunciaram que vão agora por um caminho diferente, começando a estudar a vacina contra o novo coronavírus em gestantes saudáveis, a fim de perceber o impacto do tratamento e, quem sabe, alargar o espectro da vacinação. A segurança da vacina para os bebés e a transferência de anticorpos potencialmente protetores também será estudada.

Em comunicado, William Gruber, responsável máximo pelos ensaios clínicos da Pfizer, disse que "as mulheres grávidas correm um risco acrescido de complicações e de grave progressão da covida-19. Por isso, é muito importante desenvolver uma vacina segura e eficaz para este grupo".

O ensaio clínico vai contar com quatro mil voluntárias grávidas com mais de 18 anos, de todo o mundo. Têm de estar entre a 24ª e 34ª semanas da gravidez.

Os participantes serão divididos aleatoriamente em dois grupos. Um grupo recebe a vacina de forma normal, duas injeções com 21 dias de intervalo, e o segundo recebe uma vacina placebo. As mulheres serão acompanhadas até dez meses após o início do estudo. Os bebés serão vigiados até aos seis meses.

