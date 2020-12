A vacina da Pfizer foi aprovada pela Comissão Europeia e a vacinação deve começar a 27 de dezembro.

Pfizer e Moderna testam vacinas contra variante da covid-19

Ana Patrícia CARDOSO A vacina da Pfizer foi aprovada pela Comissão Europeia e a vacinação deve começar a 27 de dezembro.

A Pfizer e a Moderna começaram a testar as suas vacinas contra a variante do novo coronavírus que surgiu no Reino Unido, mas já está presente em vários países, adiantou a CNN.

Segundo a Pfizer, estão de momento a "reunir os dados" através de amostras de sangue para compreender se pessoas que já foram imunizadas com a sua vacina "podem ou não ser capazes de neutralizar a nova estirpe do Reino Unido".

BioNTech capaz de nova vacina em 6 semanas em caso de mutação do vírus A BioNTech diz-se confiante de que a vacina contra o coronavírus funcione no caso da nova variante detetada Reino Unido, mas sublinha que são necessários mais estudos.

Ainda ontem, segunda-feira, 21, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que a vacina dos laboratórios Pfizer/BioNTech foi autorizada para utilização nos países da União Europeia. “Isto é uma boa maneira de acabar o ano e começar a virar a página”, disse a presidente. A vacinação começa dia 27 de dezembro.



A Moderna, cuja vacina vai ser avaliada pela será avaliada pela Agência Europeia de Medicamentos a dia 6 de janeiro, já veio dizer que "com base nos dados até à data, esperamos que a imunidade induzida pela vacina Moderna seja protetora contra as variantes recentemente encontradas no Reino Unido. Iremos realizar testes adicionais nas próximas semanas para confirmar esta expetativa".

O novo coronavírus já sofreu mutações antes e as duas empresas dizem ter descoberto que as suas vacinas funcionaram contra outras variações.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.