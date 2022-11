Também a Moderna e a Novavax estão a conduzir ensaios clínicos para formular vacinas para estas doenças.

Saúde

Pfizer e BioNTech testam vacina combinada contra covid e gripe

AFP Também a Moderna e a Novavax estão a conduzir ensaios clínicos para formular vacinas para estas doenças.

A gigante farmacêutica americana Pfizer e a seu parceira alemã BioNTech anunciaram, esta quinta-feira, o lançamento da primeira fase de ensaios de uma vacina candidata (vacina que se encontra a ser estudada e testada) baseada na molécula mRNA, combinando proteção contra a gripe e a covid-19.

Os dois laboratórios já tinham desenvolvido uma das vacinas anticovid mais vendidas no mundo.

Portugal ultrapassou meta de vacinação da OMS contra a gripe O país atingiu uma taxa de 88,3% de cobertura vacinal nas pessoas com 65 anos ou mais.

Uma vacina combinada a partir da tecnologia da mRNA "poderá simplificar as práticas de vacinação contra estes dois agentes patogénicos respiratórios, potencialmente levando a uma melhor cobertura vacinal para ambas as doenças", disse Annaliesa Anderson, diretora científica da Pfizer, num comunicado.

A Pfizer e a BioNTech juntam-se a outros laboratórios que também estão a tentar desenvolver uma vacina combinada: a norte-americana Moderna iniciou a fase 1 de uma vacina contra a gripe e a Covid, confirmou esta quinta-feira à margem do anúncio dos seus resultados trimestrais.

Ensaios clínicos contam com 180 voluntários

Em meados de outubro, também a biotecnológica americana Novavax anunciou "resultados positivos da fase 1 e 2 do ensaio clínico" de uma vacina candidata deste tipo.

Em 2020, a BioNTech e a Pfizer conseguiram criar com rapidez e sucesso a primeira vacina covid-19 aprovada no mundo, que gerou milhares de milhões de euros em receitas para ambas as empresas.

A empresa alemã, sediada em Mainz, será responsável por testar a segurança, a resposta imunitária e o nível dose optimal de uma vacina candidata combinada, recrutando 180 voluntários saudáveis entre os 18 e 64 anos de idade nos EUA, segundo um comunicado. Cada participante será acompanhado ao longo de seis meses.

EMA preocupada com hesitação a vacinas e aponta Portugal como exemplo Países Baixos e Hungria refistam elevado grau de hesitação entre a população em relação ao reforço [da vacina da covid-19], "o que é muito preocupante", afirma Agência Europeia do Medicamento.

A mRNA é utilizada para instruir as células humanas a fabricar proteínas presentes no vírus para treinar o sistema imunitário a reconhecê-lo e neutralizá-lo.

A fase de teste será utilizada para detetar "o potencial das vacinas mRNA que visam mais do que um agente patogénico", disse Ugur Sahin, CEO e co-fundador da BioNTech, numa declaração.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.