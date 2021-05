A investigação revelou que a vacina Pfizer era 88% eficaz contra a doença sintomática da variante indiana duas semanas após uma segunda dose.

Pfizer e AstraZeneca "altamente eficazes" contra a variante indiana

Tanto as vacinas da Pfizer como a da AstraZeneca são altamente eficazes na protecção das pessoas contra a estirpe do vírus covid-19 encontrada pela primeira vez na Índia, de acordo com um estudo da Instituto da Saúde Pública britânico (PHE).

A investigação, realizada entre 5 de Abril e 16 de Maio, revelou que a vacina Pfizer era 88% eficaz contra a doença sintomática da variante indiana duas semanas após uma segunda dose, em comparação com 93% de eficácia contra a estirpe Kent. Por seu lado, a vacina da AstraZeneca foi 60% eficaz, comparada com 66% contra a variante de Kent durante o mesmo período.

A diferença de eficácia entre as duas vacinas poderá dever-se ao lançamento da segunda dose da AstraZeneca, que ocorreu mais tarde do que a vacina daPfizer. Os dados sugerem que demora mais tempo para a vacina AstraZeneca atingir a eficácia máxima, pelo que a protecção que proporciona poderia aumentar ainda mais.

"É agora claro como a segunda dose é importante para assegurar a protecção mais forte possível contra a covid-19 e as suas variantes", disse o secretário da saúde do Reino Unido, Matt Hancock. "Todos devem tomar a sua vacina quando lhes for oferecida".

"Este estudo oferece garantias de que duas doses de qualquer uma das vacinas oferecem níveis elevados de protecção contra doenças sintomáticas da variante B.1.617.2 (Índia) e esperamos que as vacinas sejam ainda mais eficazes na prevenção da hospitalização e da morte", disse Mary Ramsay, chefe de imunização do PHE.

Este ponto foi apoiado por Susan Hopkins, directora de resposta estratégica da covid-19 para o PHE. "Temos agora provas prematuras de que a vacina protege [contra a variante da Índia]", disse ela. "Isso são realmente boas notícias. O que estamos a dizer agora é que deve vacinar o maior número possível de pessoas com a segunda dose".

Também se verificou que ambas as vacinas eram 33% eficazes contra as doenças sintomáticas causadas pela variante da Índia, três semanas após a primeira dose. Isto em comparação com cerca de 50% de eficácia contra a variante de Kent.

A análise foi realizada em pessoas de todos os grupos etários a partir de 5 de Abril para cobrir a época em que a variante indiana surgiu e incluiu 1.054 pessoas confirmadas como tendo a variante através de sequenciação genómica. Hopkins acrescentou que a PHE realizaria mais estudos semanais e aconselharia o governo sobre as suas implicações para o relaxamento proposto das restrições covid no próximo mês.

Uma análise separada por PHE indica que o programa de vacinação tem até agora evitado 13 mil mortes por covid-19 e cerca de 39.100 internamentos hospitalares em pessoas idosas em Inglaterra, até 9 de Maio.

