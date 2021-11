O trio obteve lucros de 34 mil milhões de dólares só este ano, ou seja, mais de mil dólares por segundo, 65.000 por minuto ou 93,5 milhões de dólares por dia.

Covid-19

Pfizer, BioNTech e Moderna ganharam mais de mil dólares por segundo com a venda de vacinas

Paula DE FREITAS FERREIRA O trio obteve lucros de 34 mil milhões de dólares só este ano, ou seja, mais de mil dólares por segundo, 65.000 por minuto ou 93,5 milhões de dólares por dia.

As farmacêuticas Pfizer, BioNTech e Moderna obtiveram um lucro combinado de 65 mil dólares por minuto com as vendas das suas vacinas contra a covid-19, de acordo com um estudo da People's Vaccine Alliance, que apela a uma melhor distribuição dos imunizantes.



O estudo, citado pela AFP, indica que os gigantes farmacêuticos acumularam esse valor ao venderem as vacinas, na sua grande maioria, aos países ricos, enquanto as nações menos desenvolvidas continuam com a sua população sem acesso a doses suficientes para combater a pandemia.

AstraZeneca e da Johnson & Johnson vendem ao preço de custo

De acordo com os cálculos da People's Vaccine Alliance, com base nos resultados publicados pelas empresas, o trio obteve lucros, antes dos impostos, de 34 mil milhões de dólares só este ano, ou seja, mais de mil dólares por segundo, 65.000 por minuto ou 93,5 milhões de dólares por dia.

Pfizer, BioNTech e Moderna distinguem-se da AstraZeneca e da Johnson & Johnson, uma vez que estas duas empresas vendem as suas vacinas a preço de custo, atualmente.

"É indecente que algumas empresas estejam a ganhar milhões de dólares em lucros a cada hora, quando apenas dois por cento das pessoas em países pobres foram totalmente vacinadas contra o coronavírus", lamentou Maaza Seyoum, do braço africano da People's Vaccine.

A aliança também lamenta que, apesar do financiamento público de mais de oito mil milhões de dólares, Pfizer, BioNTech e Moderna tenham rejeitado os apelos para transferir tecnologia de vacinas, através da OMS, para os produtores localizados nos países menos desenvolvidos ", uma medida que poderia aumentar a oferta global.

A People's Vaccine Alliance, que conta entre os seus 80 membros com a Oxfam e a Onusida, exorta ainda os gigantes farmacêuticos a suspenderem imediatamente as patentes que protegem as vacinas anti-covid, através de uma iniciativa da Organização Mundial do Comércio, sobre a qual ainda não há consenso. A UE é contra, por exemplo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.