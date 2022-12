Seria uma medida para lutar contra os “atrasos diários” nos transportes. Autor defende também indemnizações para os utentes dos transportes em caso de atraso.

Petição quer transportes públicos pagos ou privatizados

Uma nova petição disponível no site do Parlamento quer que os transportes públicos no Luxemburgo voltem a ser pagos ou então totalmente privatizados. A grande reivindicação do autor do documento, Patrick Champenois, é que os transportes sejam mais pontuais. Privatização ou o fim da gratuitidade seriam o caminho para lá chegar, segundo o peticionário.

Patrick Champenois defende ainda indemnizações para os utentes em caso de atraso. O autor da petição acrescenta que é praticamente impossível recorrer apenas aos transportes precisamente devido aos atrasos diários. “Pedem-nos para utilizarmos os transportes públicos, mas na realidade não é possível se temos uma marcação ou horários rigorosos”, alerta.

Esta é uma de várias petições disponíveis no site petitiounen.lu e não é a única relacionadas com os transportes coletivos. Uma outra sugere que se retire mais proveito das estradas, dando prioridade aos autocarros; outra quer a criação de uma via para os autocarros nas autoestradas durante as horas de ponta em direção ao Luxemburgo, através da faixa de urgência.



