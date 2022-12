"Cansar um animal ao extremo e depois matá-lo é uma tortura e não deixa ao animal qualquer hipótese" de defesa, defende a petição que já recolheu mais de 5000 assinaturas.

Animais

Petição quer abolir caça com matilhas no Luxemburgo

Redação "Cansar um animal ao extremo e depois matá-lo é uma tortura e não deixa ao animal qualquer hipótese" de defesa, defende a petição que já recolheu mais de 5000 assinaturas.

Uma petição lançada no Luxemburgo, em novembro, pelo fim da perseguição de animais nas práticas de caça já recolheu as assinaturas necessárias para ir a discussão no parlamento.

Lançada em novembro, a petição, que pode ser assinada até dia 29, tem 5.046, mais do que as 4.500 necessárias para ser debatida pelos deputados.

O objetivo da petição criada por Cyril Perrichon é garantir o bem-estar animal e, ao mesmo tempo, a segurança dos que fazem caminhadas nas florestas.

"Esta petição visa aumentar a sensibilização para este tipo de caça, que é uma tortura para os animais caçados. Cansar um animal ao extremo e depois matá-lo é uma tortura e não deixa ao animal qualquer hipótese" de defesa, começa por referir o texto.

Abater um lobo pode dar multa até 750 mil euros no Luxemburgo Abater um lobo ilegalmente durante a caça pode dar uma multa até 750 mil euros. Para além disso ainda pode dar uma pena de prisão, uma vez que o lobo é “uma espécie protegida” no Luxemburgo.

A petição alerta também que "este tipo de caça é perigoso para os que caminham pelas florestas porque têm de enfrentar uma matilha de cães treinados e atiçados para esgotar um animal".

"A floresta não-privatizada é de domínio público, pelo que todos têm o direito de nela caminhar sem correr qualquer perigo", defende a petição, que considera ainda que este tipo de caça completamente desigual, já que não é o homem que enfrenta o animal, "mas uma perseguição que muitas vezes termina com a morte do animal perseguido sem lhe dar qualquer hipótese".

"Este tipo bárbaro de caça deveria ser abolido", resume o peticionário, que já conseguiu mais do que as assinaturas necessárias para ver discutido o assunto no parlamento.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.