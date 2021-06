Petição que quer dois dias de dispensa para mulheres menstruadas vai a debate

A petição pública que pede dois dias de licença de trabalho por mês para as mulheres que estão com o período vai a debate no Parlamento.

O documento atingiu as 4.511 assinaturas esta segunda-feira de manhã. Embora as assinaturas ainda tenham de ser validadas pela comissão parlamentar das petições públicas, as pessoas ainda têm mais 22 dias para assinar a petição, ou seja o número de assinaturas ainda deve aumentar.

O objetivo da petição 1865 é autorizar as mulheres em causa a ficar em casa dois dias por mês para não terem de trabalhar com dores abdominais e outros sintomas ligados à menstruação.

Este tipo de licença já existe em países asiáticos como o Japão ou a Coreia do Sul e em algumas regiões da China e da Índia, mas não se conhecem casos na Europa ou nos Estados Unidos.



