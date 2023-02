São necessárias 4.500 assinaturas para ir a debate no Parlamento.

Petição que denuncia serviços TER transfronteiriços chegou às 3.800 assinaturas

Há pouco mais de uma semana, Antonietta Salaris, trabalhadora fronteiriça, lançou a petição "Acabem com as deploráveis condições de transporte na linha TER Nancy-Metz-Luxemburgo".

Até à data, esta petição tem 3.800 assinaturas. "Quando a lancei, não pensei num número final. Mas não me surpreende, muitas pessoas estão na mesma situação que eu", diz ao Virgule. Antonietta viaja de Hagondange para o Luxemburgo todos os dias úteis. Muitas vezes, quando tenta embarcar, não há lugares nos comboios durante a hora de ponta da manhã.

Chegar às 5.000 assinaturas

A semana de 6 a 10 de fevereiro, que foi catastrófica na linha, deu ainda mais impulso à petição de Antonietta: uma greve na terça-feira, um acidente pessoal seguido de uma falha técnica na quarta-feira, o descarrilamento de um comboio de construção na quinta-feira e uma nova greve e uma avaria na sexta-feira.

"Gostaria de alcançar inicialmente 5.000 assinaturas. Porque não dentro de uma semana?", diz Antonietta, que também está a pensar no que fazer a seguir. "Fazer uma petição é bom, mas é preciso algo mais, senão é inútil!".

Para a trabalhadora a sua petição é, de certa forma, uma primeira etapa da luta "Preciso do maior número possível de assinaturas para ter algum peso, para que possa ser útil para mim". Talvez para uma reunião com gestores ou decisores políticos da SNCF. Pelo menos é essa a ideia. "Uma carta iria certamente parar ao caixote do lixo. Eu quero encontrá-los pessoalmente. Quando lemos as reações e comentários à petição, pode-se ver que estamos todos a passar pelo mesmo". "Temos de mostrar respeito. Mas acima de tudo temos de os fazer compreender que queremos soluções, rapidamente", afirma.

Antonietta Salaris não deverá ficar contente com as palavras do novo presidente da região de Grand Est: Franck Leroy fala de um atraso de dois a três anos para obter "um nível de serviço mais elevado com comboios de dois andares".

Fim das informações em tempo real no Twitter

Na segunda-feira, 13 de fevereiro, a SNCF anunciou uma mudança na forma de comunicar as informações de trânsito na linha da Lorraine, parando com os posts no Twitter. Em vez disso, foi implementada uma nova ferramenta: o serviço Flash Info Trafic, que alerta o usuário por e-mail e alertas SMS, desde segunda-feira, 20 de fevereiro. Estes alertas automáticos são “mais precisos e rápidos”, garante a SNCF. Alguns assinantes foram bloqueados e continuaremos a favorecer um diálogo construtivo e cortês. SNCF, sobre o feed do Twitter @TER Nancy-Metz-Lux Uma das razões para esta media parece ser as mensagens de ódio que visavam os membros do SNCF quando as interrupções eram anunciadas. “Insultos e desrespeito não são tolerados. Alguns assinantes foram bloqueados e continuaremos a favorecer um diálogo construtivo e cortês. Não está previsto o encerramento do nosso feed do Twitter, mas sim uma evolução das nossas ferramentas de informação com a implantação de um novo serviço, o Flash Info Trafic”, explica o SNCF. Essa mudança na operação do @TER Nancy-Metz-Lux obviamente fez com que muitos usuários reagissem. Alguns expressaram sua insatisfação por meio de … insultos.

