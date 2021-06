A petição, que é discutida a 5 de julho, defende que seja garantido o bem-estar do animal, desde a nascença até à matança.

Petição pública sobre o bem-estar animal vai a debate

Susy MARTINS A petição, que é discutida a 5 de julho, defende que seja garantido o bem-estar do animal, desde a nascença até à matança.

A petição pública que visa proibir o abate de animais oriundos do Luxemburgo em matadouros não certificados da União Europeia (UE) vai a debate no Parlamento no dia 5 de julho.

A petição conseguiu juntar quase 5.000 assinaturas no site da Câmara dos Deputados (www.chd.lu), ou seja ultrapassou as 4.500 assinaturas necessárias para que o tema seja debatido.

Para o peticionário é importante garantir o bem-estar do animal, desde a nascença até à matança. Daí a reivindicação de proibir o transporte e a matança dos animais luxemburgueses em matadouros não certificados pela UE.

O debate público tem lugar às 15h e conta com a participação de membros do Governo, deputados e também do peticionário que virá acompanhado de pessoas que também militam pelo bem-estar dos animais.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.