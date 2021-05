A comissão de petições da Câmara dos Deputados deu aviso favorável à admissão de cinco novas petições.

Petição pede dois dias de dispensa de trabalho para as mulheres com menstruação

Henrique DE BURGO A comissão de petições da Câmara dos Deputados deu aviso favorável à admissão de cinco novas petições. Entre elas, uma peticionária pede dois dias de licença de trabalho por mês para as mulheres que estão com o período.

O objetivo da petição 1865 é autorizar as mulheres em causa a ficar em casa dois dias por mês para não terem de trabalhar com dores abdominais e outros sintomas ligados à menstruação.

Além das dores abdominais, a autora da petição justifica a iniciativa pelo facto de muitas mulheres sofrerem de desnutrição durante a menstruação, gerando falta de energia e cansaço no trabalho.

Este tipo de licença jáexiste em países asiáticos como o Japão ou a Coreia do Sul e em algumas regiões da China e da Índia, mas não se conhecem casos na Europa ou nos Estados Unidos.

Walferdange vai oferecer produtos de higiene femininos nas casas de banho públicas Esta é a primeira comuna do país a oferecer estes produtos.

Entre as outras petições, uma delas propõe um alívio do uso obrigatório de máscaras em crianças nas escolas e estruturas de acolhimento e outra sugere uma qualificação para motoristas de pesados, conhecida como "Código comunitário 95".

Com a introdução desta qualificação, o peticionário refere que os motoristas do Grão-Ducado poderão evitar multas de 750 a 5.000 euros, ou mais em caso de reincidência em países europeus, devido a não apresentação do Certificado de Aptidão para Motorista (Código 95).

As petições vão estar abertas a assinaturas no site criado para o efeito a partir de 18 de maio e até 28 de junho. Se recolherem mais de 4.500 assinaturas serão debatidas no Parlamento.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.