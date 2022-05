Peticionário defende que os pais que ficam em casa com os filhos foram "esquecidos" pelo Governo.

Ajuda financeira para pais com filhos que não frequentam as 'maison relais' debatida no Parlamento

Uma petição pública que defende uma ajuda financeira para pais cujos filhos não frequentam as estruturas de acolhimento (denominadas vulgarmente 'maison relais') vai ser debatida esta quinta-feira à tarde no Parlamento luxemburguês.

O debate será público, uma vez que a petição recolheu mais de 4.500 assinaturas. Inicia-se às 14h. O peticionário defende que os pais que ficam em casa com os filhos foram "esquecidos" pelo Governo, uma vez que filhos de pais que ganhem até ao equivalente a quatro salários mínimos podem permanecer sem custos nas chamadas 'maisons relais'.

"Se o Governo é capaz de cobrir os custos adicionais para as escolas e creches, deverá também ser capaz de apoiar os restantes pais com uma compensação monetária". Se essa quantia fosse paga, "também seria uma motivação para os pais decidirem trabalhar a tempo parcial e passar mais tempo com os filhos", lê-se no texto.

