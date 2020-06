A petição com milhares de assinaturas também foi considerada uma "distação" do movimento "Black Lives Matter".

Petição para remover estátua de Gandhi tem 6 mil assinaturas

Ana Patrícia CARDOSO A petição com milhares de assinaturas também foi considerada uma "distação" do movimento "Black Lives Matter".

"Um fascista, um racista e um predador sexual". É assim que Mahatma Gandhi é definido numa petição recente. O texto apela à remoção de uma estátua do líder espiritual erigida em Leicester, Reino Unido, avançou a BBC.

"Durante anos, Gandhi foi idolatrado, particularmente como parte do currículo escolar. Para muitas pessoas da minha comunidade, ele tem sido uma fonte de sofrimento inconsolável. Por conseguinte, não desejo ver tal estátua e tal elogio", escreveu a autora da petição, a ativista Kerri Pangulier.

Até à data, a petição já recolheu mais de seil mil assinaturas e o Conselho Municipal de Leicester solicitou a Pangulier que apresentasse oficialmente o seu texto às autoridades.

Reações no sentido contrário também se fizeram ouvir. A deputada trabalhista Claudia Webbe descreveu-o como uma "distração maciça" do movimento Black Lives Matter. "Gandhi ajudou a criar um movimento da mesma forma que Martin Luther King criou um movimento. A sua forma de protesto pacífico, como o Black Lives Matter, é um símbolo de mudança que a pessoa na comunidade negra não quer deslocar".

Para Faisal Devji, professor de História da Índia na Universidade de Oxford, o debate sobre a remoção da estátua é "absurdo". O académico considera"surreal ter de enumerar as muitas coisas que Gandhi fez. É um homem falível como todos os homens, mas juntá-lo aos proprietários de escravos é um pouco exagerado".

No sábado, cerca de 20 pessoas, incluindo figuras políticas locais, reuniram-se em torno da estátua e formaram uma cadeia humana para a "proteger". Cobriram também o monumento com fitas e flores com as cores da Índia.

