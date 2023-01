"Não têm a quem recorrer", diz Luc Martiny, educador e pai de família.

Educação

Petição alerta para situação de pais imigrantes no Luxemburgo

Diana ALVES "Não têm a quem recorrer", diz Luc Martiny, educador e pai de família.

Trabalhar menos e ter mais tempo para os filhos. Luc Martiny é autor de uma petição pública que já ultrapassou as 5.000 assinaturas, mais dos que as 4.500 necessárias para ir a debate público no Parlamento.



Saiba mais no artigo da Rádio Latina.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.