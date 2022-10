As duas novas petições pretendem reduzir o consumo energético e combater o aumento dos preços da energia, respetivamente.

Petições pedem fim das esplanadas aquecidas e dos transportes e autoestradas grátis

Diana ALVES As duas novas petições pretendem reduzir o consumo energético e combater o aumento dos preços da energia, respetivamente.

Proibir as esplanadas aquecidas e acabar com a gratuitidade dos transportes e das autoestradas. São os objetivos de duas novas petições públicas, que podem assinadas a partir desta sexta-feira no site petitiounen.lu. Uma quer reduzir o consumo energético e a outra quer ajudar a lidar com o aumento dos preços da energia.

Sobre as esplanadas, o autor da petição, José Bento Pereira, defende a “proibição da venda e utilização de todo o tipo de esplanadas aquecidas, em particular no que toca a restaurantes e bares”.

Autor sugere mensalidade de 20 euros para transportes

O grande objetivo é reduzir a pegada carbónica humana, a dependência dos combustíveis fósseis e o desperdício energético. Para José Bento Pereira, numa altura em que as construções têm de responder a exigentes critérios de eficiência energética, “é simplesmente absurdo desperdiçar energia para aquecer espaços exteriores”.

Uma outra petição pública, lançada por Kevin Krier, defende o fim das autoestradas e transportes públicos gratuitos, destacando que o Luxemburgo é o único país onde os transportes não são pagos.

Para o autor desta iniciativa, se os utilizadores pagassem apenas 20 euros por mês por transportes e autoestradas, esse dinheiro poderia ser usado pelo país em prol dos cidadãos para, por exemplo, ajudar a fazer face ao aumento dos preços da energia.

