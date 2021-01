Site vai ter explicações das petições em quatro línguas.

Petições. Novo site entra em vigor na segunda-feira

COm novo site, o objetivo é simplificar o processo de petições e "aproximar os cidadãos do Parlamento", disse Nancy Arendt (CSV), presidente da Comissão de Petições, à Câmara dos Deputados.

No início da próxima semana, o site será apresentado, com revisões e correções, uma vez que "os cidadãos regularmente relatam bugs ou coisas que não são práticas no site para assinar petições", disse Arendt.

Uma das melhorias mais significativas é a aposta em quatro línguas para as explicações das petições, que serão dadas em luxemburguês, alemão, francês e inglês. Atualmente, estão apenas em francês.

As explicações também serão revistas, de forma a limitar o número de pedidos de reformulação. “Atualmente, isso representa 50% das petições, o que implica muito trabalho para os peticionários, mas também para a administração da Câmara”, afirmou a presidente.

As petições públicas precisam de 4.500 assinaturas para desencadearem um debate público numa sessão parlamentar. Se não alcançarem os mínimos exigidos, ficam pelo caminho.



