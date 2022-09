A nova infraestrutura deverá oferecer mais 209 vagas às famílias do município.

Pétange vai ter nova 'maison relais' em 2025

Franziska JÄGER A nova infraestrutura deverá oferecer mais 209 vagas às famílias do município.

As crescentes listas de espera para as 'maisons relais' têm levado o município de Pétange aos limites. Nesse sentido, a comuna está a prever a abertura de uma nova infraestrutura para a rentrée de 2025 na rue Pierre Hamer, ao lado da que está atualmente a funcionar. A decisão foi aprovada por unanimidade pelo conselho comunal na passada segunda-feira.

O projeto deverá custar cerca de 14 milhões de euros, dos quais cerca de 20% serão subsidiados pelo Governo. Atualmente, há 313 crianças a frequentar a 'maison relais' de Pétange. A nova infraestrutura deverá oferecer mais 209 vagas às famílias do município.

Raymonde Conter-Klein (CSV) destacou a importância da expansão. "Cada vez temos mais crianças, por isso espero que daqui a três ou quatro anos tenhamos o dobro da capacidade que temos agora".

Em relação ao estilo da nova construção, o exterior deverá refletir uma harmonia com os edifícios da vizinhança, adiantou a deputada. O microclima do município vai ser tido em conta pelos arquitetos da Planetplus. Segundo o arquiteto Max von Roesgen, os telhados e as fachadas serão edificados de modo sustentável e as árvores serão substituídas. Será instalado, também, um sistema fotovoltaico no telhado e a água da chuva será recolhida para regar a vegetação.

Passagem vai ligar as duas 'maisons relais'

O novo edifício, de três andares e com uma área total de 732 m2, vai promover a liberdade de movimentos das crianças, acrescentou von Roesgen. O espaço vertical de movimento no segundo andar vai estimular as crianças a brincar. As refeições serão preparadas na cozinha já existente na atual 'maison relais', já que o novo espaço terá apenas uma cozinha para fins educacionais.

As duas 'maison relais' estarão ligadas através de uma passagem no segundo andar, para que as crianças se desloquem facilmente de um edifício para o outro. Finalmente, será disponibilizada uma via Kiss & Ride em frente à entrada para que os pais que levem os filhos à escola não impeçam o trânsito.

O gabinete de arquitetos responsável não está certo de que os 14 milhões previstos para o orçamento sejam suficientes devido à inflação e à crise energética que atravessamos.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição alemã do Luxemburger Wort.)

