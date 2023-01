Pessoas sem-abrigo. "A Ação Inverno não é um hotel de luxo"

"O problema dos sem-abrigo é muito complexo e é frequentemente objeto de comentários simplistas", refere o diretor-geral da Caritas.

"O problema dos sem-abrigo é muito complexo e é frequentemente objeto de comentários simplistas", refere o diretor-geral da Caritas.

Não é raro que pessoas sem-abrigo acedam a garagens privadas, passagens ou entradas de edifícios para procurar refúgio. Segundo Marc Crochet, diretor-geral da Caritas, é um fenómeno que acontece diariamente no Luxemburgo.

Para o responsável, é demasiado simplista dizer que as estruturas de acolhimento não são utilizadas. Os problemas enfrentados por estas pessoas são demasiado diversificados para serem reduzidos a um argumento, considera.

Marc Crochet sublinha que se trata de um problema de âmbito nacional e acredita que as comunas são deixadas a lidar sozinhas com o problema das pessoas sem-abrigo. Não se refere à Cidade do Luxemburgo, porque esta tem melhores possibilidades financeiras para gerir a questão, mas diz que há outros municípios que estão sobrecarregados com esta questão. Os sem-abrigo são apenas um sintoma de pessoas que caem através das fendas da sociedade. É importante não encará-los como um grupo homogéneo, adverte.

Cada pessoa que vive na rua tem uma história. Marc Crochet convida as pessoas que pensam que a Ação Inverno [iniciativa de acolhimento temporário que pretende evitar que quem não tem domicílio fixo seja vítima de hipotermia durante o inverno] é um hotel de luxo a passar uma noite num dos abrigos. Uma estrutura destas está longe de ser um luxo. "Temos de olhar a situação através do olhar das pessoas afetadas", declara o diretor-geral da Caritas.

Olhar para o problema "de forma mais global"

Há muitas razões pelas quais muitos sem-abrigo preferem ficar nas ruas. Alguns sofrem de claustrofobia, outros de problemas psicológicos. "Se não olharmos para os problemas individuais de uma forma mais global, não os resolveremos".

O que falta no trabalho social é a colaboração com o setor da saúde, observa, porque muitas vezes não há suficientes lugares de terapia disponíveis.

Os assistentes sociais estão muitas vezes de mãos atadas, porque mesmo quando a retirada da rua é bem sucedida, falha porque não existem vagas de terapia. O consumo de drogas não é a principal razão pela qual as pessoas acabam na rua, mas é um efeito secundário da ausência de domicílio fixo. Normalmente estas pessoas têm um problema social e depois desenvolvem uma dependência. A sua saúde mental é desequilibrada. Neste caso, mesmo uma cama não resolve o problema destas pessoas. A retirada também não acontece por si só.

"O problema dos sem-abrigo é muito complexo e é frequentemente objeto de comentários simplistas. Eles que trabalhem. Se trabalhassem, teriam um lar e não estariam na rua. Portanto, eles que deixem de se drogar." Todos sabem sempre o que é melhor.

Mas a ajuda aos sem-abrigo não se começa por dizer: Eu sei do que precisa. Mas por perguntar: do que é que realmente precisa? "Vivemos numa sociedade onde a compaixão tem uma conotação negativa. No entanto, a compaixão envolve que se sinta e sofra com a outra pessoa."

Diferentes setores devem trabalhar em conjunto

Neste contexto, o setor da saúde coopera apenas parcialmente com o setor do trabalho social. "No Luxemburgo, temos uma política tick-box [utilização de listas para monitorizar processos em que se vai riscando os itens à medida que são executados]. Como espera que apresentemos uma oferta coerente"?

O problema dos sem-abrigo diz respeito a ambos os setores, aos quais é acrescentada uma dimensão comunal. Neste contexto, os diferentes setores trabalhar em conjunto. "Os trabalhadores sociais precisam da ajuda do setor da saúde para poderem ajudar melhor as pessoas na rua", explica o diretor-geral, consciente de que este último também está enfraquecido desde a pandemia.

No entanto, há uma nova oportunidade no horizonte. Marc Crochet espera que novos instrumentos sejam discutidos durante a mudança de governo para poder chegar aos mais pobres e fracos da sociedade. Mas o responsável não sabe se o problema dos sem-abrigo está no topo da agenda. De acordo com o Tratado de Lisboa, ninguém deverá viver na rua até 2030. "Uma utopia", avalia.

Há simplesmente demasiados caminhos que levam as pessoas à rua. A situação financeira, as catástrofes naturais, as pandemias e a guerra são alguns exemplos. "Colocamos as pessoas na rua 365 dias por ano. E agora há mais caminhos para a rua do que para fora dela." O álcool e outras substâncias concebidas para entorpecer a realidade tornam-se parte da vida quotidiana.

Número de camas atual é suficiente

Rapidamente, encontramo-nos no crime de abastecimento e depois o pântano aprofunda-se. Ao mesmo tempo, o juízo da sociedade sobre estas pessoas endurece. De acordo com Marc Crochet, a polícia é claramente responsável pelo problema da droga. Para ele, as autoridades não estão a cumprir a sua missão.

Se a ilegalidade das drogas não for tratada como tal, o limiar de inibição do seu uso é reduzido. "Tornámo-nos insensíveis como uma sociedade. A polícia demite-se do problema e os assistentes sociais precisam de explicar às pessoas as consequências que podem ter de suportar pelos seus atos."

"Como sociedade, precisamos de compreender que estas pessoas não são apenas preguiçosas, mas precisam frequentemente de ajuda", alerta.

Embora fosse útil ter mais estruturas de alojamento, os sem-abrigo nunca irão desaparecer completamente. Haverá sempre pessoas que não utilizam estas instalações. "Não se pode tirar uma pessoa do espaço público contra a sua vontade e depois prendê-la na Ação Inverno." Há também pessoas que querem continuar a consumir e que podem fazê-lo sem serem perturbadas numa cave isolada. É por isso que muitas pessoas que consomem drogas, especialmente drogas duras, nunca adeririam à iniciativa.

O número de camas no Luxemburgo é atualmente suficiente. Estão disponíveis 307 lugares de dormida em diferentes estruturas na capital e em Esch-sur-Alzette. As pessoas que vemos na rua agora não estão lá por falta de camas, mas porque o problema das pessoas sem-abrigo é muito mais complexo.

Censo realizado A 26 de outubro de 2022, foi realizado um censo pela Cidade do Luxemburgo em colaboração com a Inter-Actions, a fim de estabelecer uma lista concreta do número de pessoas na rua na Cidade do Luxemburgo. Segundo o Ministério da Família, estes números deveriam ser publicados em dezembro, mas a data de publicação foi adiada para fevereiro. Até agora, não se sabia quantas pessoas sem abrigo viviam no Luxemburgo. No futuro, este recenseamento será realizado de seis em seis meses.

