Pessoas com deficiência. Quase 2.000 empresas não cumpriram quotas de contratação

Os trabalhadores com deficiência continuam a ter dificuldade em conseguir um emprego no Luxemburgo, duas décadas após as empresas terem enfrentado pela primeira vez uma exigência legal de contratar pessoal com deficiência. Há milhares de empresas a violarem quotas obrigatórias.

Apesar das medidas de apoio disponíveis aos empregadores, quase 2.000 empresas no Luxemburgo não cumpriram a quota legal em 2021, de acordo com dados do Ministério do Trabalho. O que não foi o caso da função pública, onde no início de 2021, 914 trabalhadores com deficiência eram empregados pelo Estado, dentro das quotas exigidas.



Segundo o Ministério do Trabalho, o Grão-Ducado reconheceu cerca de 4.000 pessoas como trabalhadores com deficiência, número proporcionalmente menor do que nos países vizinhos, onde a obtenção desse reconhecimento é mais fácil. Este é um grupo no qual o desemprego de longa duração é predominante.

Uma em cada três pessoas classificadas como desempregados de longa duração - desempregados há pelo menos um ano - têm alguma forma de deficiência. Um relatório da União Europeia (UE) de 2020 posicionou o Luxemburgo em 17.º lugar entre os 27 países do bloco na avaliação da situação de emprego das pessoas com deficiência.

No Grão-Ducado estas são também mais propensas a abandonar a escola mais cedo e a não completar a formação profissional ou prosseguir estudos adicionais, de acordo com dados governamentais. Isto apesar de um extenso pacote de ajuda estatal e legislação destinada a inserir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

Vários incentivos para empregadores

Desde 2003, o Luxemburgo dispõe de uma quota obrigatória para empresas tanto do setor público como privado, que estabelece quotas para o número de trabalhadores com deficiência em relação à percentagem total de trabalhadores da empresa.

O pessoal com deficiência deve perfazer 5% dos colaboradores nas organizações públicas, percentagem que varia no setor privado, de acordo com o número total de funcionários de uma empresa. Por exemplo, as empresas com 25 trabalhadores devem ter pelo menos um trabalhador com deficiência, quota que sobe para 4% nas empresas com um efetivo de 300 trabalhadores.

Existem vários incentivos governamentais para encorajar as empresas a contratar estes colaboradores, sendo os empregadores reembolsados entre 30% e 100% do salário de um trabalhador.

Os patrões recebem ainda uma compensação financeira por seis dias de férias adicionais que são concedidos ao pessoal com uma deficiência reconhecida, e podem ser reembolsadas por quaisquer adaptações feitas no local de trabalho.

Para uma empresa que exceda o objetivo mínimo legal de contratação de pessoal portador de deficiência, o empregador ficará isento de responsabilidades relativas aos custos da segurança social.

Processar empresas que desrespeitem a lei é muito difícil

Uma maior fiscalização da implementação da lei é a única forma de aumentar a participação do pessoal com deficiência na força de trabalho, acredita o membro desta organização que reúne 55 associações.

"A quota é importante e deve ser utilizada corretamente... pagar impostos ou o cumprir as leis ambientais não são princípios de base voluntária, mas obrigatória... se se quiserem melhorias na sociedade, só o podem fazer através de legislação [também no caso de pessoas com deficiência]", conclui.

Qualquer empresa que não cumpra a quota pode, em princípio, ser multada, mas na realidade, processar empresas que desrespeitem as regras é muito difícil.

O empregador teria de recusar explicitamente o cumprimento da quota, caso em que estaria sujeito a uma penalização de 50% do salário mínimo por cada trabalhador com deficiência não contratado durante o período de 'não-emprego'.

A burocracia envolvida na obtenção de reembolsos é uma das principais razões pelas quais tão poucas organizações contratam pessoal com deficiência, segundo o Info-handicap, grupo que defende os direitos destas pessoas.

"Isto é um obstáculo para as empresas. Exige mudar os hábitos e adaptar os processos na empresa. Muitos evitam isso", referiu ao Wort Andrea di Ronco do Info-Handicap, Centro Nacional de Informação e encontro da Deficiência. Andrea di Ronco acrescentou que a situação é ainda mais complicada pelo facto de "80% das deficiências não serem visíveis".

(Artigo originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

