Pessoas com deficiência continuam a ser as mais discriminadas

As pessoas portadoras de deficiência são quem mais se queixam de discriminação no Luxemburgo. Tal como nos anos anteriores, o relatório de 2020 do Centro para a Igualdade de Tratamento (CET no acrónimo em francês), refere que a deficiência continua a ser o principal motivo de discriminação.

Entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2020, o CET tratou 203 casos, um novo recorde desde a sua criação em 2006. Desse total, 184 referem-se a novas queixas e outros 19 a dossiers pendentes do ano ano precedente.

Entre as principais queixas de discriminação tratadas pelo CET, a deficiência representa 49 casos, a origem étnica 44 e o género 39.

Ainda de acordo com os dados do relatório divulgado esta quinta-feira, 51% dos casos foram resolvidos pelo CET ou reencaminhados para outros organismos. Cerca de 21% dos processos não foram concluídos a 31 de dezembro, em 17% deles o queixoso desistiu e 11% dos casos não foram tratados como discriminação.

A maioria das queixas foi apresentada por cidadãos de outros Estados-membros (56%).



