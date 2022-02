Os gatos são mais propensos a ser contagiados e os cães conseguem transmitir cargas mais altas do vírus.

Pessoas com covid-19 podem infetar cães e gatos, revela estudo português

Ana Patrícia CARDOSO Os gatos são mais propensos a ser contagiados e os cães conseguem transmitir cargas mais altas do vírus. "A covid-19 é agora é uma zoonose reversa", isto é, uma doença que passa de animais para pessoas e agora também de pessoas para animais", diz a equipa do estudo.

Gatos e cães que tenham estado em contacto com pessoas infetados com a covid-19 podem contrair o vírus SARS-CoV-2, concluiu um estudo portuguÊs publicado esta semana na revista científica Microorganisms.

O grupo de investigadores, que contou com Ricardo Barroso e Agostino Antunes (da Universidade do Porto) e Alexandre Vieira Pires (da Universidade de Coimbra) e Isabel Fidalgo-Carvalho (Escola Universitária Vasco da Gama, em Coimbra) analisou 217 animais de estimação (148 cães e 67 gatos) de cinco distritos portugueses: Lisboa, Porto, Braga, Aveiro e Coimbra.

A investigação citada pela CNN Portugal, reuniu os dados dos animais, incluindo a história clínica, sexo, idade, peso, raça, região geográfica e quaisquer sintomas detetados (assintomáticos, febre, dificuldade respiratória, problemas digestivos, neurológicos, entre outros). Foram também recolhidas amostras de sangue entre o final de 2020 e início de 2021, quando ainda dominava a variante Alpha, que foi depois ultrapassada pela Delta.

No estudo foi ainda analisado o contacto dos animais com casos positivos de covid-19, tanto em ambiente familiar como ao ar livre. Foram detetados anticorpos contra o SARS-CoV-2 em 22 animais, 15 gatos e sete cães. Nos gatos, sete (46,67%) conviviam com pessoas que estiveram infetados, dois estiveram em contacto com gatos vizinhos (e não testados) cujos donos estavam também infetados, outros dois (13,33%) viviam numa casa com donos negativos.

No caso dos cães, quatro (57,14%) partilhavam casa com donos infetados com o SARS-CoV-2 e os outros três não. A equipa concluiu também que os gatos são mais propensos a ser contagiados e os cães conseguem transmitir cargas mais altas do vírus. Assim os gatos podem infetar gatos diretamente, concluiu a investigação.

Isabel Fidalgo-Carvalho, uma das investigadoras disse à CNN Portugal que "a covid-19 é agora é uma zoonose reversa", isto é, uma doença que passa de animais para pessoas e agora também de pessoas para animais.



De acordo com o estudo, os confinamentos em que os donos ficaram em casa mais tempo foram alturas propensas ao contágio dos animais. A investigadora pede que este resultado não cause alarme nas pessoas e que os animais sejam abandonados. "O foco é proteger os animais", disse.





