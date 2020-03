Só nas últimas 24 horas, morreram 75 pessoas no Irão.

Perto dos 450 mortos, Irão pede ajuda ao FMI

No Irão, todos médicos e enfermeiros que já morreram vítimas da infeção pelo novo coronavírus foram considerados mártires. Depois da Itália, e da China, o segundo maior país do Médio Oriente é um dos mais afectados pela pandemia.

Só nas últimas 24 horas, as autoridades de Teerão identificaram 958 novos casos de Covid-19. O governo ainda não impôs quarentena obrigatórias mas continua a pedir à população que se mantenha em casa e que se evitem saídas desnecessárias. Nas últimas 24 horas morreram 75 pessoas, elevando o número de mortos associados ao novo coronavírus no Irão para 429. No novo balanço, o porta-voz do ministério da Saúde, Kianoush Jahanpour, admite que há dez mil casos de infeção confirmados no país que, esta quinta-feira, recorreu ao Fundo Monetário Internacional (FMI) para equilibrar as contas e combater a pandemia.

Ameaça económica

Assinado pelo responsável do Banco Central do Irão, o pedido já está a ser analisado pela equipa de Kristalina Georgieva. Só para responder à pademia e aos impactos que se começam a sentir-se na saúde, na economia e do dia-a-dia, o Irão pediu o equivalente a 4,4 mil milhões de euros.

O FMI já colocou à disposição o Instrumento Financeiros Rápido.