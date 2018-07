A comunidade cabo-verdiana fez no sábado a última homenagem ao radialista, jornalista, político e dirigente associativo cabo-verdiano João da Luz, que faleceu na passada segunda-feira. Perto de 400 pessoas estiveram na homenagem e no cortejo com as cinzas, que teve lugar em Roodt-sur-Syre, na sua comuna de residência, Betzdorf.

Sociedade 15

Perto de 400 pessoas na última homenagem a João da Luz

Henrique DE BURGO A comunidade cabo-verdiana fez no sábado a última homenagem ao radialista, jornalista, político e dirigente associativo cabo-verdiano João da Luz, que faleceu na passada segunda-feira. Perto de 400 pessoas estiveram na homenagem e no cortejo com as cinzas, que teve lugar em Roodt-sur-Syre, na sua comuna de residência, Betzdorf.

Numa cerimónia muito emotiva, além dos familiares, discursaram ainda o atual e o anterior burgomestre de Betzdorf (Jean-François Wirtz e Edgard Arendt), o embaixador de Cabo Verde no Luxemburgo, Carlos Semedo, o presidente da Federação das Associações Cabo-verdianas no Luxemburgo, Pedro Santos, e o diretor de antena da Rádio Latina, António Torrado.

15 Foto: Adelino Silva

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Adelino Silva Foto: Adelino Silva Foto: Adelino Silva Foto: Adelino Silva Foto: Adelino Silva Foto: Adelino Silva Foto: Adelino Silva Foto: Adelino Silva Foto: Adelino Silva Foto: Adelino Silva Foto: Adelino Silva Foto: Adelino Silva Foto: Adelino Silva Foto: Adelino Silva Foto: Adelino Silva

João da Luz, conhecido na comunidade como Djony, afastou-se no último ano da vida associativa e dos microfones do programa Morabeza, da Rádio Latina, por razões de saúde. Djony trocou a ilha cabo-verdiana do Sal pelo Luxemburgo em 1974, com 18 anos e esteve ligado desde cedo ao mundo associativo.

Foi membro fundador de diversas associações e formalmente presidente da Federação das Associações Cabo-verdianas no Luxemburgo até março deste ano, quando foi substituído pelo seu vice-presidente Pedro Santos.



Em 1978, participou no primeiro encontro da Diáspora Cabo-verdiana, em Mindelo, e em 1986 organizou a primeira visita a Cabo Verde de um grupo de dirigentes associativos luxemburgueses, que esteve na origem da cooperação Luxemburgo-Cabo Verde.

Djony foi desde há largos anos o principal dinamizador do programa Morabeza, da Rádio Latina, tendo sido também correspondente do jornal Contacto e do programa Nação Global, da Rádio Nacional de Cabo Verde.



Na vida política, além de destacado ativista, foi representante do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) no Luxemburgo, tendo sido sucedido no cargo por Antão Freitas, em 2011. No Luxemburgo, foi candidato pelo partido déi Greng às últimas eleições comunais (2017) na sua comuna de residência, em Betzdorf.



João da Luz foi homenageado ainda em vida pela comunidade, pelo primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e da Comunidade, Luís Filipe Tavares, em 2016, no Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, na cidade do Luxemburgo.