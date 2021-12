Perseguição em Pétange. Condutor tenta atropelar quatro agentes da polícia

Na A13 entre Bascharage e Esch-sur-Alzette Perseguição policial acaba com seis feridos e três ladrões detidos

O cenário foi digno de um qualquer filme de ação. Uma perseguição policial acabou esta terça-feira à noite com seis feridos (dois deles em estado grave) e três ladrões detidos, na autoestrada A13, entre Bascharage e Esch-sur-Alzette, no sul do Luxemburgo.