Cooperação transfronteiriça

Peritos estudam soluções para melhorar cuidados de saúde transfronteiriços

Laura BANNIER Entre as questões a trabalhar estão a hospitalização domiciliária transfronteiriça e a criação de centros de cuidados de saúde na região.

Tudo começou com um inquérito. No verão passado, os cidadãos de oito comunas franceses e quatro comunas luxemburguesas foram questionados sobre as suas necessidades de saúde. Para além de recolher as ideias de cada pessoa, o formulário visava, sobretudo, fazer um apanho das queixas e dos obstáculos diários no acesso aos cuidados de saúde.

Estudo vai avaliar cuidados de saúde dos transfronteiriços O objetivo é reduzir as disparidades existentes entre os vários habitantes na área do Alzette-Belval, que engloba o Luxemburgo e França.

"De 22 de julho a 1 de outubro de 2022, recebemos cerca de 50 respostas que confirmaram a existência de disparidades no território no domínio da saúde", explica Marine Yeral, gestora do projeto do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (GECT, na sigla francesa) de Alzette-Belval . A estrutura, que cobre uma área de 170 km² a norte do Moselle, inclui os municípios luxemburgueses de Esch-sur-Alzette, Sanem, Mondercange e Schifflange.

Os problemas apontados foram divididos pelos membros do GECT em diferentes categorias. "Em primeiro lugar, agrupámos as queixas sobre os serviços oferecidos, por exemplo, a impossibilidade de ter acesso à hospitalização domiciliária em França se se for acompanhado no Luxemburgo."

Os residentes salientaram também a falta de coerência no tratamento hospitalar após uma chamada para os serviços de emergência. Quando ocorre um acidente num município fronteiriço, a chamada para o 15 ou 112 é automaticamente redirecionada para o hospital nacional mais próximo, e não para o hospital geograficamente mais próximo. Dependendo da gravidade da emergência, a instituição de saúde chamada pode então contactar o hospital geograficamente mais próximo, a fim de acelerar o tratamento.

Financiamento europeu para quatro problemas

É de notar que, desde a assinatura do acordo-quadro sobre saúde na Conferência Intergovernamental Franco-Luxemburguesa em 2016, os veículos de emergência de ambos os países são autorizados a atravessar a fronteira. No entanto, o redireccionamento da chamada para o hospital nacional resultará numa perda de tempo e, portanto, numa perda de oportunidade para o doente.

"Os cidadãos relataram, também, vários problemas relacionados com a filiação no sistema de segurança social, tais como perda de filiação no sistema de pensões, ou grandes atrasos no reembolso", continua Marine Yeral. O terceiro tema não é uma surpresa para o território do norte da Moselle, uma vez que diz respeito à desertificação médica do lado francês. "Há uma necessidade crucial de especialistas, tais como pediatras, radiologistas e oftalmologistas."

Em crise, hospital de Thionville recruta 12 profissionais para urgências Desde 30 de dezembro, 55 de 59 enfermeiros e auxiliares do serviço de urgência têm estado de baixa por doença.

Ao realizar o seu inquérito, o GECT teve uma ideia: apresentar candidaturas ao projecto b-solutions lançado pela Comissão Europeia. "Enviámos quatro candidaturas, que foram aceites, e que irão agora conduzir a uma discussão por peritos independentes, a fim de encontrar soluções para os nossos problemas", explica a gestora do projeto.

Cada um dos especialistas do direito europeu terá a sua função: um irá analisar a organização da hospitalização domiciliária transfronteiriça e os cuidados de acompanhamento, o segundo irá refletir sobre a criação de um centro de cuidados transfronteiriços. O terceiro irá trabalhar na geolocalização dos números de emergência, e o quarto irá tentar encontrar soluções para a filiação dos beneficiários nas zonas fronteiriças.

Aplicação de sistema de reembolso é um obstáculo

"Cada perito dedicará nove dias ao assunto que lhe foi confiado, ao longo de um período total de três meses. Esperam-se resultados na primavera", entusiasma-se Marine Yeral. Assim, os problemas concretos destacados pelos cidadãos durante o inquérito serão diretamente explorados nos documentos submetidos por estes especialistas ao GECT.

Embora não haja o risco de ver surgir centros de cuidados transfronteiriços como cogumelos até ao final de 2023, a responsável sublinha a importância deste período de reflexão. "Ainda nos encontramos nas fases iniciais dos projetos, e é importante colocá-los numa base sólida a fim de resolver potenciais obstáculos."

Um destes obstáculos é a aplicação do sistema de reembolso nestas unidades de saúde. Se um médico luxemburguês vier trabalhar num estabelecimento francês, deverá aplicar as mesmas taxas que no Grão-Ducado? Sob que regime social devem os doentes ser colocados? Quem, em França ou no Luxemburgo, deve pagar os cuidados de saúde prestados no centro? São questões para as quais os peritos deverão tentar encontrar soluções.

Reembolsos da CNS demoram seis semanas Já o pedido digital promete o reembolso em 24 horas. O problema é que há poucos médicos a recorrer a esta opção.

A criação de centros de cuidados transfronteiriços faz sentido para os cidadãos dos oito municípios franceses do GETC. "Existe um verdadeiro desequilíbrio na oferta de cuidados de saúde no território, particularmente no campo da medicina de proximidade." Como a ideia de viajar 30km para consultar um médico de clínica geral, muitos franceses voltam-se para o Luxemburgo, apesar dos tempos de espera e das taxas de reembolso menos vantajosas.

"Este convite à apresentação de propostas sublinha o facto de que a Europa é construída de baixo para cima. Mostra que existem ações locais que fazem as coisas acontecer para os habitantes", resume a gestora do projeto.

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

