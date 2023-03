Antigo diretor de uma prisão alemã considera que o novo estabelecimento pode ter "uma consequência negativa".

Prisões

Perito alemão considera que nova prisão em Sanem "não era necessária"

Susy MARTINS Antigo diretor de uma prisão alemã considera que o novo estabelecimento pode ter "uma consequência negativa".

"A nova prisão de Sanem não era necessária". Esta é a opinião de Thomas Galli, um antigo diretor de prisão na Alemanha. De passagem pelo Luxemburgo, o perito afirmou na rádio 100,7 que a construção desta prisão, que pode acolher até 400 detidos em prisão preventiva, pode ter "uma consequência negativa".

Segundo Thomas Galli, os lugares criados com a construção desta prisão irão resultar no envio dos tribunais em caso de dúvida, de um suspeito para prisão preventiva, em vez de encontrar outra solução, como a utilização de pulseiras eletrónicas.

Este antigo diretor de prisão acrescenta ainda que um dos pontos negativos do sistema prisional do Luxemburgo é o número elevado de detidos em prisão preventiva, que ficam encarcerados durante um longo período de tempo.

Segundo Thomas Galli, as autoridades deveriam recorrer a alternativas para fazer baixar estes números.

A nova prisão também já foi contestada pela Associação 'Eran, Eraus… an Elo?' (Dentro, Fora… E Agora, na tradução em português).

Associação contra abertura de nova prisão em Sanem O organismo revela que 85% das pessoas que estão atualmente na prisão não deveriam lá estar, e que o novo centro só vai piorar a situação.

O organismo defende que 85% dos detidos no Luxemburgo não deviam estar encarcerados. Argumenta ainda, baseando-se em estudos internacionais, que no Grão-Ducado, a maioria dos reclusos está detida por delitos menores como assaltos simples ou pequenos delitos relacionados com estupefacientes.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.