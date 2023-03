O relatório anual da Procuradoria Europeia mostra que Portugal está à frente de todos os 22 países em relação a dinheiro europeu que em 2022 foi parar às mãos erradas.

A pergunta de 3 mil milhões. Qual país é campeão de fraudes com dinheiro europeu?

São 2.9 mil milhões de euros em danos estimados que as investigações em curso em Portugal poderão envolver. Um valor muito acima do dos outros países europeus, do qual só a Itália se aproxima, com 2 mil milhões.

Publicado esta quarta-feira, o relatório da atividade de 2022 da Procuradoria Europeia revela que dos 22 Estados-membros que aderiram a este gabinete de investigação de crime fiscal e económico com dinheiros europeus, Portugal está na liderança.



Este é o primeiro relatório anual completo da Procuradoria Europeia, uma vez que a instituição com sede no Luxemburgo iniciou as suas funções a 1 de junho de 2021. Dessa data até ao fim de 2022, o Gabinete da Procuradoria Europeia (EPPO, na sigla inglesa) tinha 1117 investigações em curso no total dos 22 países, com danos totais estimados (ou seja, dinheiros que foram desviados do seu destino ou de impostos que não foram pagos) de 14.1 mil milhões. Desse valor, 6,7 mil milhões, ou seja, quase metade do dinheiro envolvido (47%), resultam de fraude com o Imposto de Valor Acrescentado, ou IVA.

Portugal soma quase 25% do dinheiro desviado de todos os países

O destaque de Portugal como campeão da fraude, torna-se ainda mais relevante quando, somando as investigações iniciadas ainda em 2021 (no último semestre), o país tem provavelmente 3 mil milhões de dinheiro de fundos europeus ‘desviados’. Ou seja, quase um quarto do total dos países. O único país que terá tanto dinheiro perdido para os bolsos errados é Itália, com uma estimativa de 2 mil milhões de euros no ano de 2022.

Itália só supera Portugal no total de 3.2 mil milhões de euros, considerando todos os 18 meses de atividade da EPPO. Itália é, no entanto uma das quatro maiores economias europeias, com perto de 60 milhões de habitantes.

Em Portugal foram abertas 23 investigações, das quais seis por lavagem de dinheiro, dois por desvio de fundos, quatro por corrupção, oito por fraude com o IVA. E a EPPO conseguiu que os tribunais nacionais congelassem 65.3 milhões de bens.

Em relação aos fundos europeus que em Portugal mais foram desviados do seu objetivo, estão cinco casos envolvendo programas de desenvolvimento regional e urbano e dois que se referem aos fundos que começaram a ser desembolsados em 2022 do PRR (Programa de Recuperação e Resiliência, o fundo de reconversão pós-pandemia). E em relação ao qual, Marcelo Rebelo de Sousa já mostrou preocupação com a sua eventual mal aplicação.

Recorde-se que em Portugal a criação da EPPO esteve nas notícias dia após dia por causa do processo de nomeação do procurador português. O ministério da Justiça, então liderado por Francisca Van Dunem, deu o nome de José Guerra, quando a juíza Ana Carla Almeida tinha ficado em primeiro lugar no processo de seleção feito por peritos internacionais. Na altura, dizia-se que José Guerra não reunia currículo suficiente para aspirar ao cargo e era uma escolha política. José Guerra tomaria posse a 27 de julho de 2022.

Fraude no Luxemburgo: 23.3 milhões de euros

Comparado com Portugal, a fraude com dinheiros europeus no Luxemburgo é uma "brincadeira de crianças". Em 2022, foram iniciadas sete investigações, num valor de dinheiro desviado que o EPPO estima em 23.3 milhões de euros. Contando com os 18 meses de atividade da Procuradoria Europeia, foram abertos um total de oito processos.

A nível europeu, a EPPO investigou 865 processos nos seus vários gabinetes, cuja estimativa de dinheiro desviado será de 9.9 milhões de dólares em 2022. Juntando os valores de 2022 - que é o primeiro ano de calendário completo de atividade deste gabinete anti-fraude - e dos seis meses de 2021, em que iniciou o seu trabalho, o EPPO investigou 1117 processos, com danos estimados de 14.1 mil milhões de euros.

Em 2022, os juízes nacionais do total dos 22 países que integram a Procuradoria deliberaram o congelamento de 359.2 milhões de euros em ativos, o que, segundo sustenta o EPPO, representa mais do que sete vezes o orçamento desta organização. E mais do que justifica a sua existência. Os principais bens apreendidos foram contas bancárias, a que se seguiu imóveis, veículos, dinheiro e ações, criptomoeda, iates e itens de luxo.

“Estes são números encorajadores”, referiu a Procuradora-geral Europeia, a romena Laura Codruta Kovesi. “E vão provavelmente aumentar no futuro, na medida em que o trabalho em curso ainda não espelha o provável incremento da capacidade de deteção de fraude europeia”.

Laura Codruta Kovesi alerta que com os projetos pagos pelo PRR a saírem do papel, haverá muito mais dinheiro europeu a fluir e maior será o perigo de desvio. “Estes números não nos podem levar a acreditar que já somos tão eficientes quanto podíamos ser. Estamos no caminho certo, mas temos de melhorar. O EPPO está longe de ter atingido o seu potencial completo”, considerou.

O EPPO é a primeira procuradoria com poderes transnacionais, é especializada em criminalidade económica e financeira e tem “uma capacidade sem precedentes de identificar e rastrear fluxos financeiros voláteis e arranjos legalmente opacos”, segundo se escreve no relatório.

O EPPO é a entidade que se encontra também a investigar o processo de aquisição de vacinas contra a covid-19 por parte da Comissão Europeia.

