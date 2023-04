Concursos falsos aliciam internautas com atribuição de cartões de compras.

Perfis falsos em nome do Cactus fazem concursos no Facebook

Filipa MATIAS PEREIRA Concursos falsos aliciam internautas com atribuição de cartões de compras. Cactus tem feito o "possível para excluir as contas falsas".

"Devido à inauguração da nova loja do Cactus, a nossa equipa enviará aleatoriamente 400 cartões de compras gratuitos para quem responder parabéns". Esta mensagem foi publicada no perfil de Facebook do "Cactus Lëtzebuerg." e vários internautas interagiram com a publicação na expectativa de serem premiados. No entanto, o esforço de nada valeu já que este perfil é falso.

Este é um dos exemplos claros em que os detalhes fazem a diferença. Apesar de a identidade visual do perfil se assemelhar à página oficial da rede de supermercados, há um pormenor importante: na descrição, o nome Cactus Lëtzebuerg surge acompanhado de um ponto final.

Conta falsa em nome do Cactus Reprodução | Facebook

Mas esta não é a única página falsa que rouba a identidade ao Cactus. O Contacto encontrou vários perfis semelhantes com anúncios de concursos e atribuição de prémios, induzindo os internautas em erro.

Por isso, se encontrar uma publicação idêntica, lembre-se que a página oficial do empresa é "Cactus Lëtzebuerg", sem qualquer ponto final ou outro elemento de pontuação.

Fonte oficial do Cactus indica ao Contacto que tem conhecimento da existência destas contas falsas que realizam concursos e está a tentar controlar a situação. "Tomámos todas as medidas necessárias e denunciámos as contas falsas, mas isso nem sempre é levado em consideração pelo FB, que é o único que pode excluir a conta", revela.

Além disso, o Cactus tem informado "diretamente os clientes" e assegura que tem feito o "possível para excluir as contas falsas".

