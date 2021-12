Relatório conclui que a perda da imigração portuguesa no Luxemburgo tem vindo a acentuar-se entre 2003 e 2020.

Percentagem de portugueses que entraram no Luxemburgo diminuiu 12,4% em 2020

Henrique DE BURGO A percentagem de portugueses que chegaram ao Luxemburgo em 2020 diminuiu 12,4% face ao ano precedente.

De acordo com o Relatório da Emigração 2020, apresentado recentemente em Lisboa, 3.286 portugueses entraram no Grão-Ducado nesse ano, ou seja, menos 466 do que em 2019.



O relatório conclui que a perda da imigração portuguesa no Luxemburgo tem vindo a acentuar-se entre 2003 e 2020. Há cerca de 20 anos, os portugueses que chegavam ao Grão-Ducado totalizavam 29% dos novos estrangeiros, enquanto em 2020 esse valor desceu para os 15%.

Quanto à aquisição da nacionalidade luxemburguesa em 2020, houve 981 portugueses que passaram a ter o passaporte luxemburguês (os portugueses eram 10,4% dos estrangeiros que obtiveram a nacionalidade). É o valor mais baixo desde 2008, altura em que a lei luxemburguesa exigia a renúncia da nacionalidade de origem, com apenas 245 aquisições.

Sobre as remessas, os emigrantes enviaram para Portugal 78,4 milhões de euros, o valor mais baixo desde 2016.

Em 2020, estavam registados nos serviços consulares no Luxemburgo 149.215 portugueses (incluindo transfronteiriços e alguns cidadãos que, entretanto, abandonaram o país), mas apenas 95.057 (15,2% do total da população e 32,1% dos estrangeiros) faziam parte da lista das autoridades luxemburguesas como residentes com nacionalidade portuguesa (incluindo vários cidadãos de origem dos países lusófonos).

Foram ainda expulsos do Grão-Ducado 10 portugueses nesse ano.



