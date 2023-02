Já estão instalados 128 distribuidores de produtos de higinene menstrual nos liceus.

Nova medida

Pensos e tampões gratuitos em todos os liceus do Luxemburgo

Redação

A intenção de permitir acesso gratuito aos produtos de higiene menstruais, para as alunas de todos os liceus do país, partiu de um debate público sobre a petição pública 5350, em outubro de 2021. Na ocasião, o ministro da Educação, Claude Meisch, anunciou que distribuidores destes produtos de higiene feminina, como pensos higiénicos e tampões, iriam ser colocados nos liceus do país.

Atualmente, "já há 128 distribuidores destes produtos" colocados em liceus do Luxemburgo, estando mais prestes a "serem instalados e outros encomendados", anunciou o ministro da Educação, Claude Meisch numa resposta parlamentar.

“Além disso, serão instalados dispositivos em todas as escolas de ensino secundário para simplificar e promover a divulgação", adiantou o ministro salientando que foi decidido um aumento de dispensadores a serem colocados nos liceus em 2023, para que cada escola possa ter até cinco distribuidores".



O objetivo é que haja estes dispensadores em todas as escolas secundárias do país, reiterou o governante na resposta à pergunta parlamentar da deputada do CSV Nancy Arendt datada de final de dezembro.

Claude Meisch lembra ainda que até todos os liceus estarem equipados com estes dispensadores de produtos de higiene menstrual, as alunas já têm acesso gratuito nas escolas a estes produtos, podendo pedi-los nos SePas (Serviço Psicossocial e de Acompanhamento Escolar) da sua escola secundária.

Campanha contra o tabu da menstruação

O tema da menstruação, dúvidas e quebra de tabus e mitos, vai ser também alvo de uma campanha nacional destinada às adolescentes, que está a ser preparada e irá ser lançada, já no próximo mês. Entre 23 de março e até ao dia 28 de maio, Dia Mundial da Higiene Menstrual, vai decorrer esta campanha de sensibilização para a educação menstrual, "em todas as escolas secundárias e centros juvenis do país", anunciou Claude Meisch.



Durante esse período serão afixados cartazes e distribuídos vários postais com informações sobre a menstruação, baseados no princípio, "Uma pergunta - Uma resposta", além de slogans que visam combater o tabu em volta da menstruação, explica o ministro.

Em cada postal distribuído está impresso um CR Code que dá acesso à plataforma de material didático www.heydoo.lu, com informações também dirigidas aos professores para a sensibilização deste tema. "A cada mês, quatro perguntas e respostas serão publicadas, por via digital", indica a resposta parlamentar do ministro da Educação.

A petição nº 5350, que deu origem à nova medida de dispensadores nos liceus, que visava dois dias de folga para as mulheres na menstruação foi a debate, mas sem conclusões. Contudo, a sua autora prometeu continuar a lutar por este debate. Entretanto, está também a decorrer no país um projeto-piloto que visa fornecer produtos de higiene gratuitos, através de dispensadores instalados nas casas de banho públicas da capital.

