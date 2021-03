O fenómeno tem-se manifestado sobretudo em adolescentes.

Pensamentos suicidas são cada vez mais recorrentes

De há um ano para cá, com a chegada da pandemia, estima-se que os pensamentos suicidas tenham aumentado 15% entre os menores de 20 anos. "A situação é muito pior do que no ano anterior", adverte a diretora da Kanner Jugend Telefon, Barbara Gorges-Wagner, citada pela edição francesa do Wort.

Em poucos meses, a plataforma online do centro de aconselhamento gerido pela Cáritas registou um aumento de 30% no número de jovens que pedem ajuda.

Dos 313 jovens que recorreram à associação em 2020 - contra 237 em 2019 - 33 revelaram pensamentos mórbidos e a vontade e acabar contra a própria vida, contra 24 no ano anterior. Doze também admitiram auto-flagelação, "um número multiplicado por quatro em comparação com o ano anterior".

Outros problemas

O número de pedidos de ajuda relacionados com estados depressivos duplicou, sendo que os especialistas também têm alertado para o aumento de casos de ansiedade. Para a diretora do Centre psico-social et d'accompagnement scolaires, conhecido como Cepas, "a falta de atividades sociais mergulha os jovens num isolamento onde os sentimentos assumem uma dimensão maior".

No mesmo sentido que tem sido atribuído à população em geral, Nathalie Keipes explica que muitos jovens se sentem "aprisionados", sem "encontrar uma saída".

Recentemente, num debate dedicado às consequências da pandemia na saúde mental promovido pela CLAE, no Festival das Migrações, o painel de especialistas concordava que, no espaço de um ano, todas as patologias mentais aumentaram. De facto, estatisticamente, 30% da população luxemburguesa diz-se vítima do desgaste psicológico, no último levantamento do Statec.

Estatísticas

Embora os reais impactos da crise sanitária em termos de saúde mental estejam longe de ser sistematizados. Apesar dos alertas dos profissionais de saúde, a ministra da Saúde dizia, em janeiro, não haver quaisquer evidências a apontar para um aumento dos suicídios em relação à média calculada entre os anos de 2015 a 2019.

Em média, estima-se que "entre 70 e 80 pessoas" - de todos os grupos etários combinados - decidem acabar com própria vida nestes últimos onos anos no Luxemburgo. E qualquer forma, o número não tem em conta as tentativas de suicídio, que são "10 a 20 vezes superiores".

Precisa de ajuda?

O Centro de Apoio Psicossocial e Escolar (Cepas) pode ser contatado através da linha de apoio 8002-9393. Este número está disponível todos os dias úteis entre as 8h e as 18h.

O KannerJugendTelefon (KJT) oferece um ouvido gratuito e anónimo para crianças e jovens, ligando para o 116 111 ou online. Os pais também podem telefonar para 26 64 0555.

Os voluntários de SOS Distress podem ser contactados online ou telefonando para 45 45 45 todos os dias das 11h00 às 23h00, e até às 3h00 às sextas-feiras e sábados.

