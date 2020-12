A anterior tentativa de conseguir uma vacina aconteceu em 2009 mas fracassou, quando se verificou que esta só evitava 30% das infeções.

Pela primeira vez em 10 anos, vacina contra a Sida passa a última fase de testes

Ana Patrícia CARDOSO

Pela primeira vez numa década, um candidata a vacina contra o HIV entrou na fase 2, a última fase de testes.

Os ensaios vão durar entre 24 a 36 meses e há, À partida, 3.800 voluntários em todo o mundo que vão ter a vacina.

A vacina foi desenvolvida pela Janssen e utiliza a mesma tecnologia que a farmacêutica utilizou contra a covid-19: um adenovírus modificado para transportar, até o interior das células do indivíduo, o ADN das suas proteínas mais representativas, de modo que o organismo crie anticorpos contra elas, avança o jornal El Pais.



Na verdade, são duas vacinas, uma codificada com três proteínas e outra com quatro. As duas superaram os estudos nos primeiros ensaios clínicos em ambiente controlado e verificou-se que criam anticorpos, adiantou a The Lancet, mas resta saber se vão realmente funcionar em condições reais.

No Luxemburgo, segundo o relatório de atividade do Comité de Vigilância da Sida, foram diagnosticados 49 novas infeções pelo vírus da Sida. São quase tantos como em 2018 (43).O rastreio é muito importante uma vez que se estima que 15% das pessoas infetadas no Luxemburgo desconhecem que são seropositivas.



Em Portugal, de acordo com o documento do Programa Nacional para a Infeção VIH e SIDA, houve uma diminuição de 331 novos casos em relação a 2018 (1109 casos), o que se traduz numa quebra de 29,8%. Paralelamente, há um menor peso de diagnósticos tardios, que evoluiu de 54,4% em 2018 para 49,7% entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2019.

