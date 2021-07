Nos últimos dias, têm sido avançados nomes como o Dalai Lama ou o presidente francês, Emmanuel Macron, como alvos de espionagem.

Nenhum luxemburguês foi alvo de espionagem no caso Pegasus, garante Governo

Não há nomes luxemburgueses entre as personalidades alvos de espionagem no caso Pegasus. A garantia foi dada pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, e o ministro da Segurança Interna, Henri Kox , em resposta parlamentar conjunta aos deputados Sven Clement e Marc Goergen, do Partido Pirata.

Índia tentou espiar o Dalai Lama, que não tem telemóvel O diário francês Le Monde noticiou hoje que o facto de o Dalai Lama não utilizar telemóvel levou a Índia a espiar, através do programa de espionagem israelita Pegasus, cerca de duas dezenas de conselheiros do líder tibetano.

Após revelações de espionagem de telefones celulares de vários políticos e jornalistas de todo o mundo, o governo de Luxemburgo garantiu que não há quaisquer indícios de que haja nomes do Grão-Ducado na lista.

Os ministros sublinharam ainda que o serviço de inteligência luxemburguês não está autorizado a efectuar "controlos internos políticos", prática amplamente denunciada nos últimos dias por políticos alvo de espionagem, como o presidente francês Emmanuel Macron.



Esta semana, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, enviou cartas às filiais luxemburguesas do grupo NSO Group, que está envolvido no caso. O governante deixou claro que "o Luxemburgo não toleraria que as operações destas entidades do Luxemburgo contribuíssem para violações dos direitos humanos em países terceiros".

