Pedro Santos sucede a João da Luz na presidência da Federação das Associações Cabo-verdianas no Luxemburgo (FACVL). O até agora vice-presidente, conhecido na comunidade como Piduca, foi eleito no sábado em assembleia geral.

Sociedade 14

Pedro Santos é o novo presidente da federação dos cabo-verdianos

José Henrique De Burgo Mendes Pedro Santos sucede a João da Luz na presidência da Federação das Associações Cabo-verdianas no Luxemburgo (FACVL). O até agora vice-presidente, conhecido na comunidade como Piduca, foi eleito no sábado em assembleia geral.

Sem revelar o conteúdo dos projetos que tem no papel, Pedro Santos promete para já mais empenho à frente da federação.



“Vamos dar continuidade à FACVL, mas agora com mais empenho. Durante os últimos dois anos várias coisas não funcionaram porque a equipa não estava bem estabilizada. Agora temos vários projetos no papel, que vão ser anunciados em breve depois de um primeiro encontro, e vamos fazer tudo para pô-los em prática. A nova equipa é dinâmica e tem pessoas muito motivadas”, disse ao Contacto.



Além de Pedro Santos, foram eleitos a vice-presidente Antónia Dahm do Rosário (sindicalista da OGB-L), a secretária Salete Rocha (reconduzida no cargo), a vice-secretária Celina Alves e a tesoureira Maria Sousa.



As áreas de Cultura e Educação, criadas neste novo mandato, vão estão a cargo de Gilson Lopes. Adriano David, animador do programa Morabeza da Rádio Latina, vai ficar com os departamentos de Comunicação e Desporto.



14 Foto: FACVL

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: FACVL Foto: FACVL Foto: FACVL Foto: FACVL Foto: FACVL Foto: FACVL Foto: FACVL Foto: FACVL Foto: FACVL Foto: FACVL Foto: FACVL Foto: FACVL Foto: FACVL Foto: FACVL

O carismático líder comunitário e ex-presidente da FACVL, João da Luz, afastou-se no último ano da vida associativa e dos microfones do programa Morabeza por razões de saúde.



Com as inscrições da associação União das Ilhas e da recém-criada associação Couer de Cap Vert, de Esch-sur-Alzette, a FACVL conta agora com 22 afiliados.