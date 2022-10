E o portal lembra: a alteração do género no registo civil é independente de qualquer procedimento médico.

Registo civil

Pedidos para alterar sexo já podem ser feitos no MyGuichet

Diana ALVES

Numa nota divulgada no seu site, o MyGuichet lembra que, no Luxemburgo, é possível modificar aquelas informações no registo civil de forma gratuita. Estes pedidos podem agora ser feitos através do portal, através do sistema de autenticação LuxTrust ou com o bilhete de identidade eletrónico. O requerimento pode também ser feito na aplicação do MyGuichet.

Estes procedimentos estão acessíveis a maiores de idade e a menores acompanhados por pelo menos um dos pais que exerça a responsabilidade parental ou pelo representante legal.

Note-se que para poder pedir a mudança de nome ou apelido, é necessário ter a nacionalidade luxemburguesa. Para mudar a menção do sexo, é necessário ter a nacionalidade luxemburguesa ou, no caso dos estrangeiros, viver no país há pelo menos 12 meses no momento em que é feito o pedido. Estas opções estão também acessíveis a refugiados, beneficiários de proteção subsidiária ou com o estatuto de apátrida.

Sobre as condições para poder alterar a menção do sexo no registo civil, o MyGuichet destaca que o procedimento no registo civil nada tem a ver com eventuais tratamentos médicos ou cirúrgicos. Nenhum pedido pode ser recusado por a pessoa não ter passado por esse tipo de procedimento.



