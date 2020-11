Os pedidos de asilo ao Luxemburgo no mês de outubro recuaram para 123, menos 36 em relação ao mês precedente, que registou o recorde do ano.

Pedidos de asilo ao Luxemburgo descem para 123 em outubro

Henrique DE BURGO Os pedidos de asilo ao Luxemburgo no mês de outubro recuaram para 123, menos 36 em relação ao mês precedente, que registou o recorde do ano.

De acordo com os dados divulgados pela Direção de Imigração, depois de setembro (159) e janeiro (155), outubro é o terceiro mês com mais pedidos de asilo neste ano. Devido à crise pandémica, o total de solicitações baixou este ano, e até agora, para 909, cerca de metade do registado em outubro do ano passado (1.747).

Quanto às origens dos requerentes de proteção internacional em outubro, a maioria são sírios (40), eritreus (15), afegãos (11) e iranianos (8). Do total dos 123 pedidos, as autoridades luxemburguesas trataram 101, tendo atribuído no mês passado 43 estatutos de refugiado e dois estatutos de proteção subsidiária (situação que não corresponde ao estatuto de refugiado).

UE. Luxemburgo defende que Estados devem ser obrigados a receber migrantes O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, defende que o futuro pacto de migração da União Europeia (UE) não vai funcionar se for baseado no caráter voluntário.

Em outubro foram transferidas do Luxemburgo para outros Estados-membros 17 pessoas e, no sentido contrário, o Grão-Ducado recebeu outras cinco. Regressam ainda de forma voluntária aos países de origem outras sete pessoas.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.