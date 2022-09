Até setembro, o programa público de apoios para instalação de um ponto de carregamento particular para carros elétricos já tinha atraído mais candidatos do que em todo o ano passado.

Sustentabilidade

Pedidos de apoio para carregamento de automóveis elétricos em casa triplicam

Mais de 2.500 residentes no Luxemburgo candidataram-se para receber o subsídio estatal para a instalação de um ponto de carregamento de automóveis elétricos em casa.

Segundo noticia o Luxembourg Times, o número de apoios triplicou desde que o subsídio foi lançado pelo governo, em 2020.

Veículos elétricos. Há novas ajudas para as empresas Número de carros elétricos no Grão-Ducado está a aumentar.

Só este ano, o programa de apoios - o 'Clever Leuden' - já atraiu mais candidatos do que em todo o ano passado. Até meados de setembro, foram apresentados 1.200 pedidos de financiamento.

O programa, que teve início em julho de 2020, financia, através de fundos públicos, até metade do custo de uma estação de carregamento de um veículo elétrico.

Nos seus primeiros seis meses de funcionamento foram recebidas 320 candidaturas, um número que subiu para 1.000 durante 2021, de acordo com números divulgados pela ministra do Ambiente, Joëlle Welfring, esta terça-feira, em resposta a uma pergunta parlamentar.



Em média, são necessárias cerca de nove semanas para que um pedido seja processado, segundo dados do Ministério do Ambiente, citados pelo Luxembourg Times.

Luxemburgo. Apoio à compra de carros elétricos prolongado até março de 2024 A medida foi divulgada por Carole Dieschbourg em conferência de imprensa esta segunda-feira.

De acordo com o mesmo organismo, apenas 166 candidaturas foram recusadas até à data, entre elas 32 pedidos feitos por empresas, que são abrangidos por um esquema de financiamento público separado, lançado em novembro do ano passado. Outras 19 candidaturas foram recusadas por apresentarem faturas anteriores ao início do programa.



Cerca de 14.000 veículos elétricos foram registados no Luxemburgo em 2021, um valor que compara com apenas 8.000, em 2020.

