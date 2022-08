A Mercadona retirou lotes em Espanha e Portugal por precaução. Gelados estavam à venda também nos supermercados Lidl e Aldi em Espanha.

Pedaços de madeira levam à retirada de gelados em Portugal e Espanha

Redação A Mercadona retirou lotes em Espanha e Portugal por precaução. Gelados estavam à venda também nos supermercados Lidl e Aldi em Espanha.

Na quarta-feira, a Agência Espanhola de Segurança Alimentar e Nutrição (Aesan) anunciou a retirada de vários gelados das cadeias de supermercados Aldi, Lidl, devido à presença do que descrevem como "corpos estranhos", que seriam pedaços de madeira. Os supermercados Mercadona também retiraram os produtos por precaução, em Portugal e Espanha.

A agência de segurança alimentar espanhola recomenda a quem tenha comprado os produtos em causa, para não os consumir, "devolvendo-os ao local de compra".

Produtos afetados:

Espiral Pack 7 Hacendado - Mercadona (Portugal e Espanha)

Gelatelli 7x75 Eclipse - Lidl (Espanha)

Espiral 7x75 de Hacendado - Aldi (Espanha)

Chupy Fresh (de morango e limão e de coca-cola, morango e baunilha) - Aldi (Espanha)

A Mercadona, que também comercializa gelados produzidos pelo Lacrem, decidiu retirar voluntariamente e por precaução os gelados Espiral de Hacendado, e garantiu que, quando foram informados pelo fornecedor, "procedeu nesse mesmo dia à retirada de todos os lotes deste produto dos seus supermercados em Espanha e Portugal", citam vários meios de comunicação portugueses.



Segundo a Rádio Renascença, a cadeia de supermercados Mercadona terá sido contactada pelo "fornecedor Lacrem", no dia 29 de julho, pedindo que procedesse "à retirada voluntária, e por uma questão de precaução, do gelado Espiral Pack 7 Hacendado, devido à possível presença de pedaços visíveis do pau de madeira do gelado".

O grupo espanhol garante que "nesse mesmo dia, retirou todos os lotes deste produto dos seus supermercados em Espanha e Portugal". "Tanto a Mercadona como o fornecedor Lacrem pedem desculpa a todos os clientes pelo incómodo causado", diz a empresa citada pela Renascença.

Os lotes e as validades dos gelados em causa, vão de "30/4/2024 a 20/7/2024 no caso dos produtos da Hacendado; de 31/4/2024 a 30/7/2024 nos produtos do Lidl e de 31/5/2024 a 31/7/2024 nos gelados do Aldi".

De acordo com a SIC Notícias, o Lidl garantiu que "os gelados em questão - Gelatelli 7 X75 Eclipse, lote 31/04/2024 a 30/07/2024 - não se encontram à venda nas lojas em Portugal".



