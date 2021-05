O tema vai ser discutido hoje pelos líderes europeus na cimeira informal do Porto. Angela Merkel estará em videoconferência, mas já disse que não gosta da ideia.

Patentes de vacinas. Alemanha é contra levantamento

Depois de Ursula von der Leyen ter dito em vários momentos que não concorda com a suspensão dos direitos de propriedade intelectual sobre as vacinas contra a covid-19, a Comissão Europeia admitiu ontem, dia 6, abertura para avaliar a proposta



Joe Biden tinha dito horas antes, na quarta-feira, que os Estados Unidos vão apoiar o levantamento das patentes das farmacêuticas sobre as fórmulas das vacinas contra a covid-19. E horas depois, deste lado do Atlântico, a Comissão deu o braço a torcer. “Não é uma solução milagrosa, mas a Comissão está disposta a avaliar essa ideia, como todas as outras para se conseguir fazer chegar as vacinas depressa a todos os cantos do mundo”, adiantou uma porta-voz do executivo da União Europeia. A posição da Comissão tem sido de que não são as questões de patentes que estão a atrasar a chegada das vacinas aos países mais pobres, mas a falta de matérias-primas.

A posição da Alemanha vai noutro sentido. “A proteção à propriedade intelectual é fonte de inovação e deverá continuar a sê-lo no futuro”, refere um comunicado do governo alemão, de dia 6.

A comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides, quando apresentou, ontem, dia 6, a estratégia europeia para acelerar o desenvolvimento de tratamentos contra a covid-19, salientou que “levantar patentes pode ser um desincentivo à inovação por parte das farmacêuticas”. Mas acautelou uma posição intermédia: “Estamos dispostos a discutir esta questão de forma pragmática e ver o que funciona melhor”.

A administração norte-americana anunciou que estava a negociar ativamente com a Organização Mundial de Comércio (OMC) no sentido de serem levantadas as patentes para se poder produzir a mais baixo custo em países como a Índia a viver uma explosão de casos e sem acesso a vacinas baratas.

A diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala , pediu aos EUA para apresentarem uma proposta o mais depressa possível para se chegar a um acordo a nível dos membros desta organização.

A África do Sul e a Índia defendem a ideia, bem como várias organizações não governamentais a nível mundial, de fazer das vacinas um bem comum, limitando assim os benefícios das farmacêuticas.

