Acolhimento

“Passou um ano, precisam de casa”. Ucranianos ainda moram com famílias de acolhimento

Diana ALVES Associação de ucranianos LUkraine destaca a solidariedade do povo do Luxemburgo, mas diz que os refugiados precisam da sua própria casa e as famílias de acolhimento da sua privacidade.

Um ano depois da invasão russa da Ucrânia, centenas de refugiados ucranianos continuam a viver com famílias de acolhimento no Luxemburgo.

A vice-presidente da LUkraine alerta: “passou um ano. Precisam de casa”.



Leia o artigo completo em Rádio Latina.









